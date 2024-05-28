الثلاثاء 28 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الكنيسة الكاثوليكية تحتفل بذكرى الطوباوية ماريا أنطونيا سما

الكنيسة
الكنيسة

تحتفل الكنيسة القبطية الكاثوليكية، بذكرى الطوباوية ماريا أنطونيا سما، وبهذه المناسبة طرح الأب وليم عبد المسيح سعيد الفرنسيسكاني، نشرة تعريفية قال خلالها انه ولدت ماريا أنطونيا  سما في 2 مارس 1875م سانت أندريا جونيو (كاتانزارو) والديها هم برونو  وماريانا فيفينو .

 وقال مات والدها وهى مازالت جنين في أحشاء أمها. عاشت في ظروف اقتصادية سيئة ، في منزل صغير مكون من غرفة واحدة ، خالي من الخدمات وأشعة الشمس. كانت تساعد أمها في أعمال الحقل ، كانت تقود حمار محمل بالقمح وتذهب به إلى المطحنة ، ثم تعود بالدقيق المطحون إلى منازل القرية، فكان يعطوها رغيف خبز واحد كمكافأة. 

وأضاف الأب وليم عبد المسيح سعيد الفرنسيسكاني، عندما كانت تبلغ من العمر أحد عشر عامًا، شربت بعض الماء  في مستنقع غير نظيف، فأصيبت بمرض حاد لم يعرف أحد من الأطباء تشخيص المرض فاعتقد أهلها بأنها مصابة بأحد الأرواح الشريرة، وبدأ كاهن رعية أماروني في بعض الصلوات لطرد الأرواح الشريرة منها لكن دون أي تأثير، فقط بعد خمس ساعات من الصلاة ، بقيادة الأباء الكارثوسيين أمام تمثال نصفي للقديس برونو، شعرت ماريا أنطونيا  بالشفاء واحتضنت التمثال النصفي للقديس كما لو كانت تراه شخصيًا.

 إحياء ذكرى القديس برونو أسقف فورتسبورغ

كما يحيي الكاثوليك ذكرى القديس برونو أسقف فورتسبورغ، وولد برونو حوالى عام 1005م ،وهو ابن الدوق كونراد الأول وماتيلدا شوابيا، ويمت بقرابة للبابا غريغوريوس الخامس، والأباطرة كونراد الثاني وهنري الثالث، كان برونو رئيسًا للمستشارية الإمبراطورية الإيطالية من 1027 إلى 1034م . في 14 ابريل عام 1034م تم تعيينه اسقفاً لمدينة فورتسبورغ . 

كان يتمتع بسمعة طيبة كشخص مثقف للغاية قام برسالته الأسقفية بحماسة شديدة ، وقام بتكوين وإصلاح رجال الدين ، وشرح الكتاب المقدس للشعب بطريقة مبسطة ورائعة . وأسس العديد من الكنائس في الأبرشية.

 وأعاد بناء كاتدرائية سان كيليان في فورتسبورغ  المتهدمة، إلى حد كبير على نفقته الخاصة من إرثه الذي ورثه من عائلته. في عام 1040 رافق هنري الثالث في رحلة عبر ألمانيا وفي عام 1042 اهتم بشدة بإتمام زواج الإمبراطور هنري الثالث من أنييس من بواتو ، ابنة ويليام أكويتين. في عام 1045 ، تبع الإمبراطور في رحلته العسكرية إلى المجر . وصل الحزب الملكي إلى بيرسنبرغ على نهر الدانوب وأقام في قلعة الكونتيسة ريتشيلد. 

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