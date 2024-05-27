الإثنين 27 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مدبولى: الدولة ستواصل دعم السولار.. وخطة واضحة لإنهاء تخفيف أحمال الكهرباء

مدبولي
مدبولي

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن الدولة ستواصل دعم السولار، مشيرًا إلى أن حجم استهلاك مصر من المواد البترولية قيمته 55 مليار دولار خلال العام الماضي.

وأضاف "مدبولي" خلال مؤتمر صحفي عقب جولته التفقدية في الإسكندرية، نقلته قناة "إكسترا نيوز" أنه سيتم ضخ 155 مليار جنيه لدعم المواد البترولية في العام المقبل، مشيرًا إلى أن فاتورة الدعم أكثر من 6000 مليار جنيه العام المقبل.

وتابع: "هناك تكليف لوزارتي الكهرباء والبترول بإعداد الخطط لإنهاء حالة انقطاع التيار الكهربي نوفمبر المقبل".

مصطفى مدبولى دعم السولار دعم رغيف الخبز اكسترا نيوز

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