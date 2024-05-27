مدبولى: الدولة ستواصل دعم السولار.. وخطة واضحة لإنهاء تخفيف أحمال الكهرباء

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن الدولة ستواصل دعم السولار، مشيرًا إلى أن حجم استهلاك مصر من المواد البترولية قيمته 55 مليار دولار خلال العام الماضي.

وأضاف "مدبولي" خلال مؤتمر صحفي عقب جولته التفقدية في الإسكندرية، نقلته قناة "إكسترا نيوز" أنه سيتم ضخ 155 مليار جنيه لدعم المواد البترولية في العام المقبل، مشيرًا إلى أن فاتورة الدعم أكثر من 6000 مليار جنيه العام المقبل.

وتابع: "هناك تكليف لوزارتي الكهرباء والبترول بإعداد الخطط لإنهاء حالة انقطاع التيار الكهربي نوفمبر المقبل".