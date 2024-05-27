الإثنين 27 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

تأجيل إعادة محاكمة متهم فى "أحداث بولاق الدكرور" لـ29 يونيو

آرشيفية
آرشيفية

أجلت الدائرة الثالثة إرهاب، برئاسة المستشار وجدي عبدالمنعم، إعادة محاكمة متهم مع آخرين سبق الحكم عليهم فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ"أحداث بولاق الدكرور"، لجلسة 29 يونيو للمرافعة.

ووجهت النيابة العامة للمتهمين تهمة اشتراكهم وآخرين مجهولين فى تجمهر مؤلف من أكثر من خمسة أشخاص الغرض منه ارتكاب جرائم الاعتداء على الأشخاص والتخريب العمدى للممتلكات العامة والخاصة وتكدير الأمن والسكينة العامة، وقد وقعت منهم تنفيذًا للغرض المقصود من التجمهر مع علمهم به الجرائم الآتية:

قتلوا وآخرون مجهولون، مع سبق الإصرار، المجنى عليهما "حسن.س"، وحذيفه.س"، بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على إزهاق أرواح من تواجدوا بمحيط تجمهرهم من المارة وقاطنى العقارات، فأعدوا لذلك أسلحة نارية خرطوش وأدوات مما تستعمل فى الاعتداء على الأشخاص وأسلحة بيضاء وأخذوا يطلقون الأعيرة النارية ويقذفون الزجاجات الحارقة ويعتدون على المواطنين الأبرياء فأحدثوا عمدًا إصابات المجنى عليهم الثابتة بتقارير الصفة التشريحية المرفقة بالتحقيقات والتى أودت بحياتهم، وكان ذلك تنفيذًا لغرض إرهابى على النحو المبين بالتحقيقات.

شرعوا وآخرون مجهولون فى قتل 7 أشخاص من بينهم طفل، مع سبق الإصرار، وتنفيذًا لغرض إرهابى على النحو السابق وصفه بعاليه والمبين بالتحقيقات، إلا أن جريمتهم قد أوقف أثرها لسبب لا دخل لإرادتهم به وهو مداركة المجنى عليهم بالعلاج.

حازوا وأحرزوا أسلحة نارية غير مششخنة دون الحصول على ترخيص من الجهة المختصة، حازوا وأحرزوا ذخائر مما تستعمل على الأسلحة موضوع الاتهام السابق، حازوا وأحرزوا أسلحة بيضاء وأدوات مما تستعمل فى الاعتداء على الأشخاص دون مسوغ من الضرورة المهنية أو الحرفية.

احداث بولاق الدكرور جلسة 29 يونيو النيابة العامة جرائم الاعتداء على الأشخاص حوادث الدستور

مواد متعلقة

تأجيل إعادة محاكمة "نمر الخلافة" في قضية داعش السلام لـ13 يوليو

الأكثر قراءة

المتحدث العسكرى: استشهاد أحد العناصر المكلفة بالتأمين بمنطقة الشريط الحدودى فى رفح

برقم الجلوس.. رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادى 2024 الترم الثانى بجميع المحافظات

نتيجة أولى ثانوي 2024| نتيجة الصف الأول الثانوي الترم الثاني برقم الجلوس

رابط نتيجة الصف الأول الثانوي 2024 الترم الثاني برقم الجلوس

نتيجة تانية ثانوي 2024| نتيجة الصف الثاني الثانوي الترم الثاني بالاسم فقط

جوزيب بوريل: لا مكان آمنًا فى قطاع غزة.. ولا بد من وقف الحرب

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نرمين يسر

هامثل مع فاتن حمامة ورشدى أباظة بحالهم

لواء.حمدى البطران

قواتنا المسلحة.. أمل مصر

علي سعدة

الاعلام ودوره المأمول.. رؤية الرئيس السيسي

محمود خليل

صريخ أهل البيت

ماجد حبته

مصر والعرب.. ويوم إفريقيا

لواء.حمدى البطران

عتاب الرئيس

عبد الرحيم طايع

عن المعارضة والأهلى والزمالك وحديث "كبير البلد"

محاسن السنوسي

المعلومة من حق الجميع.. المواطن يسأل وعلى الحكومة أن تجيب

صور

ليلة موسيقية ساحرة مع عمر خيرت فى قصر عابدين (صور)

مشاركة بنك الطعام في توفير أضاحي العيد للمحتاجين (صور)

أصوات السلام.. حوار الطبول فى صور

محطة تل أبيب

المزيد

بريطانيا تدعو لاتفاق بشأن المحتجزين لإنهاء حرب غزة

"محرقة الخيام".. انتفاضة عربية ودولية ضد مجازر الاحتلال الإسرائيلي في رفح الفلسطينية

ماكرون يعرب عن غضبه من غارات إسرائيل على مخيم النازحين برفح