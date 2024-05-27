الإثنين 27 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

يسرا: فاتن حمامة امرأة استثنائية فى تفاصيل حياتها

الفنانة يسرا
الفنانة يسرا

قالت الفنانة يسرا إن النجمة الراحلة فاتن حمامة امرأة استثنائية بمعنى الكلمة، فهي استثنائية في كل تفاصيل حياتها، من حيث اختياراتها الفنية وأسلوب حديثها حتى في فكرها وذكائها، وفعلًا نستطيع القول إن مفيش حد زي فاتن حمامة، فهى فريدة من نوعها".

ذكرى ميلاد فاتن حمامة 

وأكدت  يسرا، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “السفيرة عزيزة” المذاع عبر فضائية “DMC” أنها وجمهور هذه النجمة العظيمة يشعرون بفقدانها بصورة كبيرة، معبرة:" بمناسبة ذكرى ميلاد الفنانة الراحلة فاتن حمامة، أنا سعيدة جدًا إني بتكلم على فنانة عظيمة زي فاتن حمامة، كلنا مفتقدينها بشكل غير عادي".

وأضافت في حديثها أن أول لقاء فني جمعها بالفنانة الراحلة فاتن حمامة كان كواليس فيلم "أفواه وأرانب".

وتابعت "كنت في بداية حياتي الفنية، وكان نفسي أشوف فاتن حمامة جدًا، فدخلتلها في كواليس الفيلم، لما شوفتها كان قلبي هيقف من الفرحة".

الرقي في الحديث 

واستطردت:"الفنانة فاتن حمامة كانت تتميز بالهدوء والرقي في الحديث، ولن أستطيع وصف جمالها مهما حاولت".

يسرا الفنانة يسرا فاتن حمامة السفيرة عزيزة ذكرى ميلاد فاتن حمامة

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