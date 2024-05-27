الشوط الأول.. بيراميدز يتقدم على الجونة بهدف إبراهيم عادل

انتهى الشوط الأول من مباراة بيراميدز والجونة المقامة بملعب الدفاع الجوي في الأسبوع الخامس والعشرين لمسابقة دوري نايل بتقدم بيراميدز بهدف سجله إبراهيم عادل في الدقيقة 27.

منذ أن أطلق الحكم محمد سلامة "ميدو" صافرة بداية الشوط الأول اندفع لاعبو بيراميدز نحو مرمى صبحي سليمان حارس الجونة في محاولة لتسجيل هدف مبكر، وسدد إبراهيم بلاتي توريه كرة من خارج منطقة الجزاء أمسكها صبحي سليمان.

وفي الدقيقة 21 مرر محمد حمدي كرة عرضية قابلها وليد الكرتي بضربة رأس مرت بجوار القائم الأيمن بقليل وفي الدقيقة 27 ومن ركلة ركنية مرر محمد الشيبي كرة عرضية أبعدها دفاع الجونة بشكل خاطئ وقابلها مهند لاشين داخل منطقة الجزاء ولعبها برأسه إلى فيستون ماييلي فمررها برأسه أيضا لإبراهيم عادل الذي أحسن استقبالها، وسددها داخل المرمى مسجلا هدف لتقدم لبيراميدز.

ظهرت أول ملامح خطورة للجونة في الدقيقة 38 عندما انطلق إيمانويل لاكي في الجانب الأيسر ودخل منطقة الجزاء لكنه تباطىء في تمرير الكرة فاصطدمت بقدم أحمد سامي وتحولت إلى ركنية.

احتسب الحكم محمد سلامة ميدو ثلاث دقائق وقتا بدل ضائع، لم تشهد جديدا لينتهى الشوط الأول بتقدم بيراميدز بهدف دون رد.

بدأ بيراميدز الشوط الأول بتشكيل مكون من شريف إكرامي في حراسة المرمى ومحمد الشيبي ومحمود مرعي وأحمد سامي ومحمد حمدي في الدفاع، ووليد الكرتي وإبراهيم بلاتي توريه ومهند لاشين في الوسط، ومصطفى فتحي وإبراهيم عادل وفيستون ماييلي في الهجوم.

وبدأ الجونة الشوط الأول بتشكيل مكون من صبحي سليمان في حراسة المرمى ومحمد عماد وأحمد حسام وأحمد عبد الرسول وأحمد محمود في الدفاع وأرنود وأحمد شوشة وعبدالله هاشم عبادي وإيمانويل لاكي في الوسط وأيمن سعد موكا وجابريل شيكودي في خط الهجوم.