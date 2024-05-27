التجربة الثانية خلال ربع قرن.. صفاء عبدالمنعم تطرح رواية "أيام الخروب" بالعامية

انتهت الكاتبة صفاء عبد المنعم، من تجربتها الثانية لكتابة رواية بالعامية المصرية من خلال رواية “أيام الخروب”، وكانت تجربتها الأولى عام 2000.

"أيام الخروب" جزء ثان من رواية "حلاوة الروح"

وكشفت الكاتبة والروائية صفاء عبد المنعم لـ“الدستور”، ملامح السرد الروائي الثاني والتي تخوض من خلاله تجربة كتابة الروائية بالعامية المصرية، من خلال روايتها “أيام الخروب” وكانت قد أصدرت في العام 2000 رواية بالعامية المصرية أيضا بعنوان “حلاوة الروح”.

وحول اتجاهها لكتابة عمل روائي بالعامية المصرية وقلقها في تلقي عمل بالعامية، خاصة أن هناك تجارب قريبة هوجم أصحابها لاتجاههم لكتابة أعمال أدبية بالعامية المصرية، قالت صفاء عبد المنعم: لست خائفة أو قلقة من هذه التجربة، لأنني كنت قد جربتها من قبل.

وأوضحت “عبد المنعم”: في العام 2000 صدرت لي رواية بالعامية المصرية بعنوان “حلاوة الروح”، في طبعة أولي، وطبعة ثانية في عام 2005، وحصلت على العديد من الدراسات وتم عمل رسالة دكتوراة عليها في إيطاليا وإلي الآن يتذكرها الجميع.



ولفتت “عبدالمنعم”: أتمنى أن تكون رواية “أيام الخروب” الجزء الثاني لحلاوة روح، ليس بنفس الأبطال ولكن أبطال آخرين.

وتدور أحداث الرواية في فترة حكم السادات والفتنة الطائفية وأحداث الزاوية الحمراء وهكذا. ويارب تكون حظها حلو مثل الرواية السابقة.

محطات في مسيرة الكاتبة صفاء عبد المنعم

الكاتبة “صفاء عبد المنعم”، قاصة وروائية وباحثة في الأدب الشعبي، عملت في حقل التربية والتعليم، ولها أكثر من 40 مؤلف بين فن القصة القصيرة والرواية والدراسات الشعبية. وفي مجال السرد الروائى، صدر لها روايات: “فوق شجرة طاووس” ــ “التي رأت” ــ “امرأة الريح” ــ “ضيعة القطط البيضاء” ــ “في الليل لما خلي” ــ “قال لها يا إنانا” وغيرها.

بالإضافة إلي كتبها ومؤلفاتها في حقل الدراسات الشعبية والفولكلور، نذكر منها كتاب “أغاني الأفراح الشعبية”.. آه يا ناعمة يا غريبة.. أغاني الأفراح دراسة ميدانية”، والذي كان قد صدر مطلع العام الجاري، عن دار المحرر للنشر بالتزامن مع الدورة الخامسة والخمسين لمعرض القاهرة الدولي للكتاب.

وصدر للكاتبة القاصة صفاء عبد المنعم العديد من الدراسات والأبحاث الميدانية التي جمعت ورصدت فيها العديد من جوانب تراثنا الشعبي المصري والفلكلور الذي تتميز به مصر وشعبها، ومن بين هذه الدراسات: “صورة المرأة في الأدب الشعبي”، “أغاني وألعاب شعبية للأطفال”، “داية وماشطة.. عادات وتقاليد”، وغير ذلك العديد.