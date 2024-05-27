الإثنين 27 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

اليوم.. انتهاء التقديم لمسابقة التربية والتعليم لعام 2024 و3 مستويات لاختبار المتقدمين

وزارة التربية والتعليم
وزارة التربية والتعليم

فى تمام الساعة 12 من منتصف ليل اليوم الاثنين، يغلق باب التقديم فى مسابقة وظائف وزارة التربية والتعليم لعدد 18886 معلم مساعد مادة للصفوف الابتدائية (الرابع - الخامس - السادس) للمواد الآتية: اللغة العربية، اللغة الإنجليزية، الرياضيات، العلوم، الدراسات الاجتماعية، والحاسب الآلى بجميع محافظات الجمهورية.

وظائف مسابقة التربية والتعليم 2024

ومن المقرر أن يبدأ الجهاز فى فحص طلبات التقديم كافة ومراجعتها على عدة مراحل لاستبعاد من لا تنطبق عليهم الشروط، سواء لأسباب تتعلق بعدم استيفاء شرط السن، أوعدم مطابقة المؤهل الدراسي للمؤهل المطلوب في شروط التقديم للوظيفة المعلن عنها، وعدم تطابق محل الإقامة المثبت في الرقم القومي مع المحافظة التي يقوم المتقدم بالتقديم عليها، بالإضافة إلى عدم تطابق الرقم القومي المسجل في طلب التقديم مع الرقم المثبت في بطاقة الرقم القومي، وأيضا عدم مطابقة المستندات المرفقة للمستندات المطلوبة في الإعلان.

بوابة الوظائف الحكومية 2024

وفى خطوة لاحقة، سيتم إتاحة الاستعلام عن حالة الطلب عن طريق رقم التسجيل عبر بوابة الوظائف الحكومية، لتبدأ بعد ذلك مرحلة الاختبارات الإلكترونية فى مقر مركز تقييم القدرات والمسابقات التابع للجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، وفق  منظومة إلكترونية متكاملة مميكنة لا تسمح بالتدخل البشري، وهي منظومة تم تقييمها من قبل الرخصة الدولية لقيادة الأعمال وتعتمد على عدد من بنوك الأسئلة في كافة التخصصات لضمان المساهمة في تطوير وتحديد قدرة الموظفين على النحو الذي يواكب قدرات الدولة.

اختبارات مسابقة التربية والتعليم 2024

ويخضع المتقدمون المستوفون لجميع شروط مسابقة الوظائف لعدة مستويات من الاختبارات بداية من اختبار مركز تقييم القدرات والمسابقة، ثم اجتياز التدريبات التى تقرر بمعرفة وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى واجتياز الكشف الطبى وتحليل المخدرات لمن اجتازوا الاختبارات والتدريبات المطلوبة.

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