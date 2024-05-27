الكنيسة البيزنطية تحتفل بذكرى القدّيس الشهيد في رؤساء الكهنة هلاّذيوس

تحتفل الكنيسة البيزنطية بذكرى القدّيس الشهيد في رؤساء الكهنة هلاّذيوس الذي لا يعرف بالتمام مكان استشهاده.

وبهذه المناسبة ألقت الكنيسة عظة احتفالية جاء نصها كالآتي:

إنّ للخليقةِ جودتُها وكمالُها الخاصّان، لكنّها لم تخرجْ من يَديّ الخالق مُنجزة. لقد خُلِقَت في حالة مسيرة نحو كمالٍ أقصى عليها أن تَبلغَه بعد، كمال أعدَّها الله له. نحن نسمّي "عنايةً إلهيّةً" التدابير التي يقودُ بها اللهُ خليقتَهُ إلى هذا الكمال...

إنّ شهادة الكتاب المقدّس مُطلَقة: اهتمام العناية الإلهيّة واقعيّ وفوريّ، فهي تُعنى بكلِّ شيء، من التفاصيل الأصغر إلى الأحداث الكبيرة في العالم وفي التاريخ. إنّ الأسفار المقدّسة تؤكّد على سيطرة الله المطلقة على مجرى الأحداث: "إِنَّ إِلهَنا في السَّماء صَنعً كُلَّ ما شاء" ؛ وعن الرّب يسوع المسيح قيلَ: "مَن يَفتَحُ فلا أَحَدَ يُغلِق" . "في قَلبِ الإِنْسانِ أَفْكارٌ كَثيرة لكِنَّ مَشورةَ الرَّبِّ هي تُحَقَّق" ..

لقد طلب الرّب يسوع استسلامًا بنويًّا لعناية الآب السماويّ الذي يُعنى بأصغر حاجات أبنائه: " فلا تَهْتَمُّوا فَتقولوا: ماذا نَأكُل؟ أو ماذا نَشرَب؟ أو ماذا نَلبَس؟... إنّ أَباكُمُ السَّماويُّ يَعلَمُ أَنَّكم تَحْتاجونَ إِلى هذا كُلِّه. اطلُبوا أوَّلاً مَلَكوتَه وبِرَّه تُزادوا هذا كُلَّه "

إن المسيح هو طريقنا وهو يقودنا بأمان في تعاليمه؛ ينقلنا بقوّة إلى السماء في جسده. رأيت أنّه، إذ يملكنا في ذاته نحن المُخَلَّصين به جميعًا، يقدّمنا بِمَحبّة لأبيه السماويّ، تقدمةً يتلقّاها الآب ببالغ التقدير ويُعيدها بتودّد لابنه، ربّنا يسوع المسيح. هذه التقدمة وهذه البادرة هما فرح للآب، وسعادة للابن، وابتهاج للرُّوح القدس. فما من شيء مرضيّ لربّنا، من بين كلّ ما يمكننا أن نقوم به، سوى أن يرانا مبتهجين بهذا الفرح الّذي يغمر الثالوث بسبب خلاصنا...

مهما كانت حالنا– فرح أو حزن، ثروة أو عَوز– يريدنا الله أن نفهم وأن نؤمن أنّنا حقًّا في السماء أكثر ممّا على الأرض. يأتي إيماننا من الحبّ الطبيعيّ الّذي جعله الله في قلوبنا، ومن نور عقلنا الصافي، ومن الذكاء الراسخ الّذي نناله من الله، منذ لحظة خَلقِنا الأولى. عندما تُبَثُّ نفسُنا في جسدنا الحسّيّ، تبدأ مهمّة الرحمة والنعمة بالاعتناء بنا وبحفظنا بشفقة ومحبّة. بهذه العمليّة يُنشِئُ الرُّوح القدس في إيماننا رجاءَ العودة إلى طبعِنا الأسمى، إلى قوّة الرّب يسوع المسيح المتنامية والبالغة مِلأَها بالرُّوح القدس... لأنّه باللحظة التي تُخلق فيها نفسُنا، تصبح مدينةَ الله، المهيّأة له منذ الأزل. يأتي إلى هذه المدينة ولا يغادرها أبدًا، لأنّ الله ليس أبدًا خارج النفس، بل يبقى فيها دائمًا بالنعيم.