توقيع بروتوكول تعاون بين جامعة المنصورة والمعهد القومي لعلوم البحار

وقع الدكتور شريف يوسف خاطر، رئيس جامعة المنصورة، والدكتور عادل علي أحمد، رئيس المعهد القومي لعلوم البحار والمصايد، اليوم الإثنين، بروتوكول تعاون في إطار التعاون المشترك بين الجانبين.

وأكد الدكتور شريف يوسف خاطر، حرص جامعة المنصورة على تعزيز التعاون مع المؤسسات والهيئات والمراكز البحثية، من أجل تعظيم الاستفادة من خبرات الباحثين والاستفادة من الإمكانات البحثية لتعزيز أوجه التعاون في المجالات العلمية والتدريبية والبحثية المتاحة للطرفين، لخدمة كافة المجالات البحثية ذات الأولوية التى تلبى احتياجات الدولة للنهوض بالمجتمع وإيجاد حلول علمية متقدمة للتحديات التي تواجه الدولة.

وشدد على أهمية توطيد التعاون وربط البحث العلمي ومخرجاته بالجانب التطبيقي، بهدف تحقيق التطور والريادة في مجالات العلوم البحرية والبحث العلمي في البلاد وتحقيق رؤية مصر 2023 في التنمية المستدامة.

من جانبه، أعرب الدكتور عادل علي أحمد، عن سعادته بعقد بروتوكول التعاون مع جامعة المنصورة العريقة، والتي تحتل مكانة بارزة بين الجامعات المصرية، مشيرا إلى أن البروتوكول يهدف إلى توطيد التعاون المشترك في كافة المجالات البحثية وخاصة لتطوير القطاع البحري، وتعزيز دوره في تحقيق التنمية المستدامة في مصر.

تفاصيل توقيع البروتوكول

جاء توقيع البروتوكول بحضور الدكتور محمد عطية البيومى نائب رئيس الجامعة للتعليم والطلاب، الدكتور محمد عبد العظيم نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، الدكتور طارق غلوش نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، الدكتورة مها العشماوى عميد كلية الطب البيطري، والدكتورة ايمان زهران أستاذ طب الاحياء المائية ومدير وحدة المعامل والأجهزة العلمية بالجامعة ومنسق الاتفاقية.

وضم وفد المعهد القومي لعلوم البحار والمصايد، الدكتورة عبير السحرتي، نائب رئيس المعهد، والدكتور حسام عيسي، رئيس شعبة تربية الأحياء المائية، والدكتور أحمد عبد الوهاب منصور مدرس تغذية الأسماك ومدير وحدة بحوث بلطيم ومنسق الاتفاقية، دكتور عبد الرحمن سعيد رئيس شعبة المصايد، دكتور هويدا حسان رئيس شعبة المياه العذبة والخيرات.

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