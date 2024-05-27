إصابة شخص فى انقلاب سيارة نقل بطريق الإسكندرية الصحراوى

تسبب حادث انقلاب مقطورة بسيارة نقل ثقيل بطريق الإسكندرية القاهرة الصحراوي بدوران التجنيد بنطاق حي العامرية أول، في إصابة شخص بكسور وكدمات، وإعاقة الحركة المرورية بالطريق، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة التحقيقات.

وتلقت مديرية أمن الإسكندرية إخطارًا من شرطة النجدة، يفيد بورود بلاغ بانقلاب مقطورة سيارة نقل ثقيل بدوران التجنيد بطريق الإسكندرية القاهرة الصحراوي اتجاه المدينة، ووجود إعاقة مرورية ومصابين.

وعلى الفور انتقل قيادات الحي إلى مكان البلاغ بصحبة قوة أمنية والمرور والإسعاف، وبالمعاينة والفحص تبين انقلاب مقطورة سيارة نقل بالطريق الصحراوي اتجاه إسكندرية دوران التجنيد بنطاق حي العامرية أول.

وتسبب انقلاب المقطورة في إعاقة الحركة المرورية وتدخل حي العامرية أول بمعداتها لرفع المقطورة من الطريق الصحراوي، وجري تسيير الحركة المرورية بمعرفة شرطة المرور، وأسفر الحادث عن إصابة أحمد.ا. د، 48 سنة، من مركز حوش عيسى بمحافظة البحيرة، وذلك جراء الانقلاب وذلك أثناء تواجده بالطريق، وجاءت الإصابة كسر بالعمود الفقري وكدمات عمومًا بالجسم، وتم نقله بالإسعاف لمستشفى العامرية المركزي لتلقي العلاج اللازم، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

وكانت قد قررت نيابة العامرية ثان بالإسكندرية سرعة طلب تحريات المباحث حول انقلاب سيارة نقل ثقيل "تريلا" بطريق الخدمات الخاصة طريق "الإسكندرية- القاهرة" الصحراوي، وتعطل وارتباك حركة المرور، وذلك دون حدوث أي إصابات، وسؤال شهود العيان حول الواقعة.

بلاغ بانقلاب سيارة نقل

تلقى اللواء خالد البروي، مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من مأمور قسم شرطة العامرية ثان، يفيد بورود بلاغ من إدارة شرطة النجدة، بانقلاب سيارة نقل ثقيل "تريلا" بطريق خدمات الإسكندرية الصحراوي بعد كوبري الـ10 آلاف اتجاه القاهرة دون حدوث إصابات.

انتقال رجال الشرطة ومسئولي الحي

على الفور انتقل مأمور وضباط القسم والمرور ومسئولو حي العامرية ثان إلى موقع البلاغ، وبالمعاينة والفحص تبين انقلاب سيارة نقل ثقيل "تريلا" بالطريق المشار إليه، إثر فقدان قائدها السيطرة على عجلة القيادة.

الدفع بمعدات

وتم الدفع بمعدات من الحي، لرفع السيارة وإعادة تسيير حركة المرور مرة أخرى، كما تبين عدم وجود أي خسائر بالأرواح أو المال العام.

تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة بقسم شرطة العامرية ثان، وأخطرت النيابة التحقيقات.