أونروا: نتمنى تنفيذ قرار "العدل الدولية" ووقف إطلاق النار فى رفح الفلسطينية

قال عدنان أبو حسنة المتحدث باسم منظمة أونروا، إنه لا بد من توقف العمليات العسكرية في رفح، منوهًا إلى أن رفح فيها مليون و400 ألف من النازحين، غادر تقريبًا 800 ألف، وبقي نصف مليون يعيشون في خيام.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لقناة “القاهرة الإخبارية”: “لو تم إلقاء حجر سيقتل ويجرح، وليس القذائف والصواريخ”.

ولفت إلى أن تصاعد العمليات في رفح سيؤدي لمزيد الضحايا والقتلى والانتهاكات في حق النازحين، الذين لا مكان لهم، حتى منطقة النواصب التي جهزها الاحتلال ليست آمنة.

وأردف: "نتمنى تنفيذ قرار محكمة العدل الدولية بوقف إطلاق النار في رفح الفلسطينية، لأن الجميع يرى النتائج الخطيرة للعمليات، ولا مكان آمن في غزة".