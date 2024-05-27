الإثنين 27 مايو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظ قنا يعقد اجتماعا لتنظيم الحركة المرورية لكوبرى الرياح

محافظ قنا
محافظ قنا

عقد اللواء أشرف الدوادى، محافظ قنا، اجتماعًا موسعًا، لتنظيم الحركة المرورية لكوبرى الرياح  بمدينة قنا قبل بدء التشغيل التجريبي وذلك بحضور الدكتور حازم عمر نائب المحافظ،، ومحمد صلاح أبو كريشة السكرتير العام المساعد، والنائب محمد الجبلاوي عضو مجلس النواب، والنائب مصطفى محمود عضوا مجلس النواب والمهندس عماد حسين رئيس الإدارة المركزية لهيئة الطرق والكباري بقنا، والعقيد هاني مرسي وكيل إدارة مرور قنا، والمهندس وليد أبو العباس مدير عام الإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية، والمهندس عبد الرحيم محمد مدير عام التنفيذ والصيانة بهيئة الطرق والكبارى، ومهندسي الشركة المنفذة وعدد من القيادات التنفيذية.

وقال محافظ قنا، إن الاجتماع لمناقشة  المسارات المرورية لكوبرى الرياح في حضور الجهات المنفذة والجهات المستفيدة للبدء في  التشغيل التجريبى الذى يهدف الى معاينة أداء الكوبرى والتعديل المسارات في حالة وجود مشاكل، مؤكدا أهمية الكوبرى، فى تيسير الحياة على المواطنين بمدينة قنا، ودفع حركة نقل البضائع كذلك، وتقليل زمن الرحلات، مضيفا أنه يتم تنفيذ الكوبرى وفقًا للمواصفات القياسية ومعايير الجودة العالية وأنه يتم تكثيف العمل على مدار الساعة لسرعة الإنجاز مع التنسيق المستمر مع إدارة المرور المتخصصة لضمان إنسيابية الحركة المرورية على الطريق بالتزامن مع تنفيذ الأعمال.

وأشار محافظ قنا، إلى أن الكوبرى يربط بين غرب وشرق السكة الحديد ويساهم فى تخفيف الضغط المرورى على مزلقانات السكة الحديد، وتحقيق السيولة المرورية، وسهولة تنقل الأفراد والمركبات، لافتا إلى أن المشروع يشمل تنفيذ كوبري علوي لعبور السيارات وكوبري مشاه، ويتم تنفيذه تحت إشراف الهيئة العامة للطرق والكبارى بطول 500 متر، وعرض 16 مترا على حارتين لكل اتجاه، بتكلفة تقدر بـ130 مليون جنيه، منها 60 مليون جنيه من الخطة الاستثمارية للمحافظة و70 مليون جنيه مقدمة من وزارة النقل والمواصلات، بالإضافة إلى تطوير المنطقة المحيطة بالكوبري.

قنا محافظ قنا حازم عمر نائب محافظ قنا كوبري قنا إجمالي طاقة الرياح

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