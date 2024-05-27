الإثنين 27 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الكنيسة المارونية تحتفل بتقدمة عيد الجسد

الكنيسة المارونية
الكنيسة المارونية

تحتفل الكنيسة المارونية بعيد تقدمة عيد الجسد وحلول الاثنين الثاني من زمن العنصرة، وبهذه المناسبة ألقت الكنيسة عظة احتفالية جاء نصها كالآتي:

في الثالوث، يوجد أصل كلّ شيء، والبهاء الكليّ الكمال، والسعادة الكليّة الطوبى. إنّ الأصل المُطلق، كما قالَ القدّيس أوغسطينُس في كتابه عن الدين الحقيقي، هو هذا الإله الآب، الذي منه أتى كلّ شيء، ومنه انبثقَ الابن والرُّوح القدس. كما أنّ البهاء الوافر الكمال هو الابن، حقيقة الآب، الذي ليس مغايرًا عنه في أيّ شيء، والذي نوقّره مع الآب وفيه، الذي هو نموذج كلِّ شيء، لأنّ كلَّ شيءٍ به كُوِّنَ وكلَّ شيءٍ إليه يعود. السعادة الجزيلة الطوبى، الصلاح الأعظم، إنّه الرُّوح القدس، عطيّة الآب والابن؛ وهذه العطيّة، علينا أن ندركَ أنّها بالضبط مطابقة للآب والابن.

إن نظَرْنا إلى الخلق، نَنتَهي إلى أنّ الثالوث من جوهرٍ واحد. ندركُ إلهًا واحدًا: الآبُ الذي هو نبع وجودنا، والابن الذي من خلاله نوجَد، والرُّوح القدس الذي به نوجَد. هو المبدأ الذي نلجأ إليه؛ والنموذج الذي نَتبعُه؛ والنعمة التي تُصالِحُنا.

يا يسوع الوديع، بأيّ حالٍ أراك! يا أيّها الكثير الوداعة والحبّ من حكم عليك بالموت؟ يا أيّها الشافي الوحيد لجراحنا القديمة من تراه قادك لتقاسي تلك الجراح الشديدة القساوة والمملوءة ذلاًّ وهوانًا؟ يا أيّتها الكرمة الوادعة، يا ربّي يسوع الرحوم، ها هي الثمرة التي أعطتك إيّاها كرمتك...

لقد انتظرت بصبرٍ، حتّى يوم عُرس آلامك هذا، أن تثمر كرمتك عنبًا غير إنّها لم تعطِك غير "الحَسَك والشَّوك" . لقد كلّلتك بالأشواك وأحاطتك بأشواك خطاياها. كم أضحت هذه الكرمة، التي لم تعد كرمتك بل كرمة غريبة، كم أضحت مُرّة! لقد أنكرتك وهي تصيح: "لا مَلِكَ علَينا إِلاَّ قَيصَر!". فبعد أن "أَلقَوْك في خارِجِ الكَرْم"، خارجِ مدينتك وميراثِك قتلك الكرّامون: لم يقتلوك بسرعة، لكن بعدما أذاقوك ألم الصليب الطويل وعذّبوك وجرحوك وأدموك بالسّياط والمسامير... ربّي يسوع...، لقد بذلت نفسك للموت كما سبق وأعلنت قائلاً: "ما مِن أَحَدٍ يَنتزِعُها مِنَّي بل إنّني أَبذِلُها بِرِضايَ"... يا له من تبادل رائع: الملك يبذل نفسه في سبيل العبد، الله في سبيل الإنسان، الخالق من أجل الخليقة والبريء يقدّم ذاته من أجل الأثمة... 

الكنائس المختلفة في مصر الكنيسة القبطية الأرثوذكسية الكنيسة الكاثوليكية كنيسة الروم الأرثوذكس الكنيسة الانجيلية الكنيسة الأسقفية الكنيسة الأنجليكانية الكنيسة اللاتينية الكنيسة المارونية الكنيسة البيزنطية الكنيسة الكلدانية الكنيسة الارمينية كنيسة الروم الملكيين الكنيسة المشيخية الكنيسة الرسولية الكنيسة المعمدانية الكنيسة الخمسينية كنيسة خلاص النفوس كنيسة نهضة القداسة كنيسة الاخوة الكنيسة البروتستانتية

مواد متعلقة

"الاسكندرانية" يزورون "كاترينا" للتبرك من أشهر قديسي الكنيسة (صور)

الجدل يتجدد حول توحيد عيد القيامة.. بين تقليد عريق وانشقاقات تاريخية

الكنيسة الأرثوذكسية تحتفل بحلول عيد العنصرة

الكنيسة اللاتينية تحتفل بذكرى القدّيس فيليبُّس نيري

الكنيسة القبطية الكاثوليكية تحتفل بذكرى القديس برونو أسقف فورتسبورغ

الكنيسة البيزنطية تحتفل بذكرى القديس الرسول كربوس أحد السبعين

في عيدها.. شرح أيقونة "أم المعونة الدائمة"

حدث في مثل هذا اليوم.. ظهور مهمة النبيّ الكريم يوحنّا المعمدان

الأكثر قراءة

مصدر أمنى: عنصر التأمين الشهيد تعامل مع مصدر نيران لاشتباكات وقعت بين المقاومة الفلسطينية وجيش الاحتلال

عاجل|1000 جنيه شهريًا للفرد.. الحكومة تدرس تحويل الدعم التمويني إلى نقدي

حسام حسن يضغط على لاعبى «المارد الأحمر» للانضمام من بداية معسكر المنتخب

برقم الجلوس.. رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادى 2024 الترم الثانى بجميع المحافظات

نتيجة أولى ثانوي 2024| نتيجة الصف الأول الثانوي الترم الثاني برقم الجلوس

أول تعليق أمريكى على مجزرة الخيام الإسرائيلية فى رفح

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

محرقة إسرائيلية جديدة

إبراهيم داود

المسألة المصرية على أصولها

إبراهيم عبدالفتاح

أبن القمر

نرمين يسر

هامثل مع فاتن حمامة ورشدى أباظة بحالهم

لواء.حمدى البطران

قواتنا المسلحة.. أمل مصر

علي سعدة

الاعلام ودوره المأمول.. رؤية الرئيس السيسي

محمود خليل

صريخ أهل البيت

ماجد حبته

مصر والعرب.. ويوم إفريقيا

صور

فوز الجزائر بالمركز الثالث في بطولة كرة القدم للساق الواحد

ليلة موسيقية ساحرة مع عمر خيرت فى قصر عابدين (صور)

مشاركة بنك الطعام في توفير أضاحي العيد للمحتاجين (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

بريطانيا تدعو لاتفاق بشأن المحتجزين لإنهاء حرب غزة

"محرقة الخيام".. انتفاضة عربية ودولية ضد مجازر الاحتلال الإسرائيلي في رفح الفلسطينية

ماكرون يعرب عن غضبه من غارات إسرائيل على مخيم النازحين برفح