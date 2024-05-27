الكنيسة اللاتينية تحتفل بذكرى القدّيس أوغسطينُس الكانتربريّ

تحتفل الكنيسة اللاتينية بذكرى القدّيس أوغسطينُس الكانتربريّ، الأسقف، وهو راهب من دير القديس أندراوس في روما. عام 597 أرسله البابا غريغوريوس الكبير الى بلاد الانجليز ليبشر بالانجيل. سانده الملك أثِلبرتوس. انتخب أسقفا على مانتربري فهدى الكثيرين الى الايمان وأنشأ الكنائس ولا سيما في مقاطعة كِنت وتوفي في عام 605.

وبهذه المناسبة، ألقت الكنيسة عظة احتفالية جاء نصها كالآتي:

إنّ الله ينظر إليك كائنًا من كنت إذ هو "يَدعو خِرافَه كُلَّ واحدٍ مِنها بِاسمِه". إنه يراك ويفهمك فهو من خلقك. وهو يعلم كلّ ما هو فيك: مشاعرك وأفكارك وميولك وأذواقك ونقاط ضعفك وقوّتك... فأنت لست جزءًا من الكائنات التي خلقها فحسب، هو الذي يهتم حتى بالعصافير إذ "لا يَسقُطُ واحِدٌ مِنهُما إِلى الأَرضِ بِغَيرِ عِلمِه"..؛ إنّما أنت ابنه بالتبني، أنت إنسان مُخَلَّص ومُقدس ويتمّ مكافأته بالمجد والنعمة المتدفقتين منه دائمًا أبدًا على ابنه الوحيد.

لقد اختارك الرّب لتكون له... إنك أحد أولئك الذين قدّم الرّب يسوع المسيح صلاته الأخيرة للآب من أجلهم ووضع عليهم ختم دمه الثمين. ما هذه الفكرة؟ إنها لَفِكرة كبيرة جدًّا تمتحن إيماننا! عندما نفكّر هكذا كيف لا تكون ردة فعلنا مماثلة لردة فعل سارة التي ضحكت من الدهشة ومن الاضطراب. يقول صاحب المزامير "ما الإِنْسانُ حَتَّى تَذكُرَه واْبنُ آدَمَ حَتَّى تَفتَقِدَه؟" من نحن؟ وبالأحرى من أنا "حتى يذكرني ويفتقدني" ابن الله. من أنا ليخلقني من جديد واتّخذ من قلبي مَسكِنًا له؟

في الثالوث، يوجد أصل كلّ شيء، والبهاء الكليّ الكمال، والسعادة الكليّة الطوبى. إنّ الأصل المُطلق، كما قالَ القدّيس أوغسطينُس في كتابه عن الدين الحقيقي، هو هذا الإله الآب، الذي منه أتى كلّ شيء، ومنه انبثقَ الابن والرُّوح القدس. كما أنّ البهاء الوافر الكمال هو الابن، حقيقة الآب، الذي ليس مغايرًا عنه في أيّ شيء، والذي نوقّره مع الآب وفيه، الذي هو نموذج كلِّ شيء، لأنّ كلَّ شيءٍ به كُوِّنَ وكلَّ شيءٍ إليه يعود. السعادة الجزيلة الطوبى، الصلاح الأعظم، إنّه الرُّوح القدس، عطيّة الآب والابن؛ وهذه العطيّة، علينا أن ندركَ أنّها بالضبط مطابقة للآب والابن.