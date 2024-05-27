الإثنين 27 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

زواج في حفل رومانسي.. مَن هى ابنة عاصي الحلاني؟

دانا وخطيبها
دانا وخطيبها

تصدرت دانا عاصي الحلاني، نجلة المطرب اللبناني عاصي الحلاني التريند خلال الساعات القليلة الماضية بعد قبولها الزواج في حفل رومانسي حيث تداول رواد مواقع التواصل خبر خطوبتها.

تزوجت مسيحي واشترطت عليه اعتناق الإسلام.. محطات في حياة دانا حلبي خطيبة محمد رجب (فيديو)

مَن هى دانا؟

ودانا هى الأبنة الوسطى للفنان عاصي الحلاني، وانتشرت صور لها من خطوبتها، أمام البحر في إسبانيا وقد سبق وتعرف الجمهور على شقيقتها الكبرى ماريتا عاصي الحلاني، والتي تمتلك صوتَا عزبًا مثل والدها، ولكن دانا الأبنة الوسطى لعاصي الحلاني اختارت طريقًا مختلفًا عن أشقاءها الذين اختاروا طريق الفن مثل والدهم، وأصبحت «شيف».

نشرت أولًا مقطع فيديو لتوثيق "قصة الحب"، واللافت أنها اختارت في الخلفية أغنية للنجمة الأمريكية تايلور سويفت، وبعدها وضعت أول جلسة تصوير رسمية للخطوبة، وعلّقت عليها عبر حسابها على إنستغرام قائلة: "نبدأ اليوم وللأبد".

وعبّرت كوليت، زوجة عاصي الحلاني عن سعادتها بالخبر ونشرت صورة لدانا وخطيبها من خلال حسابها الشخصي على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام" وعلّقت عليها قائلة:"مبروك أميرتي الجميلة".

عاصي الحلاني

واحتفل الحلانى مؤخرًا بزفاف ابنته الفنانة ماريتا الحلانى على كميل أبى خليل بحضور الأهل والأصدقاء وشهد الحفل لحظات مؤثرة للنجم اللبناني، حيث لم يتمالك نفسه من البكاء قبل تسليم ابنته لعريسها، وظهر ذلك في فيديو نشره على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى فيسبوك، وكان أخر ظهور له مع ابنته دانا في مارس الماضي.

عاصي الحلاني حفل رومانسي دانا عاصي الحلاني التواصل الاجتماعي ماريتا

مواد متعلقة

عاصى الحلانى يحيى حفلًا غنائيًا ضخمًا بلندن.. يونيو المقبل

الأكثر قراءة

1000 جنيه شهريًا للفرد.. الحكومة تدرس تحويل الدعم التمويني إلى نقدي

مصر تخفض صادرات الكهرباء لأدنى مستوى فى 2024.. و"الإحصاء" يعلن مؤشرات جديدة

برقم الجلوس.. رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادى 2024 الترم الثانى بجميع المحافظات

نتيجة أولى ثانوي 2024| نتيجة الصف الأول الثانوي الترم الثاني برقم الجلوس

مصدر أمنى: عنصر التأمين الشهيد تعامل مع مصدر نيران لاشتباكات وقعت بين المقاومة الفلسطينية وجيش الاحتلال

نتيجة تانية ثانوي 2024| نتيجة الصف الثاني الثانوي الترم الثاني بالاسم فقط

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

محرقة إسرائيلية جديدة

إبراهيم داود

المسألة المصرية على أصولها

إبراهيم عبدالفتاح

أبن القمر

نرمين يسر

هامثل مع فاتن حمامة ورشدى أباظة بحالهم

لواء.حمدى البطران

قواتنا المسلحة.. أمل مصر

علي سعدة

الاعلام ودوره المأمول.. رؤية الرئيس السيسي

محمود خليل

صريخ أهل البيت

ماجد حبته

مصر والعرب.. ويوم إفريقيا

صور

مباراة فوز الزمالك على الاتحاد

فوز الجزائر بالمركز الثالث في بطولة كرة القدم للساق الواحد

ليلة موسيقية ساحرة مع عمر خيرت فى قصر عابدين (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

بريطانيا تدعو لاتفاق بشأن المحتجزين لإنهاء حرب غزة

"محرقة الخيام".. انتفاضة عربية ودولية ضد مجازر الاحتلال الإسرائيلي في رفح الفلسطينية

ماكرون يعرب عن غضبه من غارات إسرائيل على مخيم النازحين برفح