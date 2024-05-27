زواج في حفل رومانسي.. مَن هى ابنة عاصي الحلاني؟

تصدرت دانا عاصي الحلاني، نجلة المطرب اللبناني عاصي الحلاني التريند خلال الساعات القليلة الماضية بعد قبولها الزواج في حفل رومانسي حيث تداول رواد مواقع التواصل خبر خطوبتها.

مَن هى دانا؟

ودانا هى الأبنة الوسطى للفنان عاصي الحلاني، وانتشرت صور لها من خطوبتها، أمام البحر في إسبانيا وقد سبق وتعرف الجمهور على شقيقتها الكبرى ماريتا عاصي الحلاني، والتي تمتلك صوتَا عزبًا مثل والدها، ولكن دانا الأبنة الوسطى لعاصي الحلاني اختارت طريقًا مختلفًا عن أشقاءها الذين اختاروا طريق الفن مثل والدهم، وأصبحت «شيف».

نشرت أولًا مقطع فيديو لتوثيق "قصة الحب"، واللافت أنها اختارت في الخلفية أغنية للنجمة الأمريكية تايلور سويفت، وبعدها وضعت أول جلسة تصوير رسمية للخطوبة، وعلّقت عليها عبر حسابها على إنستغرام قائلة: "نبدأ اليوم وللأبد".

وعبّرت كوليت، زوجة عاصي الحلاني عن سعادتها بالخبر ونشرت صورة لدانا وخطيبها من خلال حسابها الشخصي على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام" وعلّقت عليها قائلة:"مبروك أميرتي الجميلة".

عاصي الحلاني

واحتفل الحلانى مؤخرًا بزفاف ابنته الفنانة ماريتا الحلانى على كميل أبى خليل بحضور الأهل والأصدقاء وشهد الحفل لحظات مؤثرة للنجم اللبناني، حيث لم يتمالك نفسه من البكاء قبل تسليم ابنته لعريسها، وظهر ذلك في فيديو نشره على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى فيسبوك، وكان أخر ظهور له مع ابنته دانا في مارس الماضي.