الإثنين 27 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

ارتفاع ضحايا الهجوم الإسرائيلى على خيام النازحين فى رفح لـ45 شهيدًا

رفح
رفح

ارتفع عدد الشهداء الفلسطينيين جراء الغارة الجوية الإسرائيلية على مخيم للنازحين الفلسطينيين في مدينة رفح جنوب قطاع غزة إلى 45، حسبما أفادت وزارة الصحة الفلسطينية. 

ووقع الهجوم في حي تل السلطان، حيث كان الآلاف يحتمون بعد أن بدأت القوات الإسرائيلية هجومًا بريًا في شرق رفح قبل أكثر من أسبوعين.

الشهداء أكثر من نصف النساء والأطفال 

 

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من جانبه، قال مسئولو الصحة في غزة إن أكثر من نصف القتلى هم من النساء والأطفال والمسنين، مضيفين أن عدد الشهداء من المرجح أن يرتفع لأن المزيد من الأشخاص الذين وقعوا في الحريق في حالة حرجة ويعانون من حروق شديدة.

ووصف المدعي العام العسكري الإسرائيلي الغارة الجوية بأنها “خطيرة للغاية” وقال إن التحقيق جار.

الهجوم الإسرائيلي العسكري رفح الخيام السهداء 13 شهيدا في غارة إسرائيلية

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