موعد إجازة عيد الأضحى 2024

يبحث الكثيرون عن موعد اجازة عيد الأضحى 2024، حيث تعتبر إجازته من أطول الإجازات المتواصلة على مدار العام، والتي يحصل فيها الموظفين على قسط من الراحة بصحبة أبنائهم، وأسرهم، والسفر للتنزه في المحافظات الساحلية، خاصة أن إجازة عيد الأضحى تأتي خلال فصل الصيف، خلال شهر يونيو، أي بعد انتهاء أغلب الصفوف الدراسية من انهاء امتحاناتهم.

موعد إجازة عيد الأضحى

أوضحت الحسابات الفلكية بـ معهد أبحاث الشمس، أن غرة شهر ذو الحجة 1445هـ فلكيًا، تكون يوم الجمعة 7 يونيو 2024، وموعد وقفة عرفات 2024 يوم السبت 15 يونيو 2024، وأول أيام عيد الأضحى المبارك 1445 هـ يوم الأحد 16 يونيو 2024.

يصل عدد أيام إجازات عيد الأضحى لعام 2024 إلى ما يقارب نحو 9 أيام متواصلة لجميع الموظفين في القطاع الحكومي والخاص والطلاب والعمال علمًا يأن تلك الإجازة مدفوعة الأجر، ومن المقرر أن يُصدر مجلس الوزراء قرارًا بموعد إجازة عيد الأضحى وموعد وقفة عرفات عقب استطلاع دار الإفتاء المصرية هلال شهر ذو الحجة 1445 هـ وإعلان موعد الوقفة وأول أيام العيد.

تفاصيل اجازة العيد 2024

بداية شهر ذو الحجة 1445 هـ فلكيًا في مصر يصادف يوم الإثنين 7 يونيو 2024.

موعد وقفة عرفات لعام 2024 يوافق يوم السبت 15 يونيو 2024، وهو التاريخ الفلكي للوقفة في مصر.

أما موعد عيد الأضحى لعام 2024 فسيكون يوم الأحد 16 يونيو 2024، وفقًا للتقويم الفلكي في مصر.

الإجازات المتبقية في عام 2024

يوم الأحد، 30 يونيو: عطلة بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو.

يوم الإثنين، 8 يوليو: عطلة بمناسبة رأس السنة الهجرية.

يوم الثلاثاء، 23 يوليو: عطلة بمناسبة ثورة 23 يوليو 1952.

يوم الاثنين، 16 سبتمبر: عطلة بمناسبة المولد النبوي الشريف.

يوم الأحد، 6 أكتوبر: عطلة بمناسبة انتصارات 6 أكتوبر 1973.

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