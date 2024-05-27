الإثنين 27 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

لخدمة 70 ألف مواطن.. انتهاء 16 مشروع لحياة كريمة بنسبة 100% بقرية الرمادي

المشروعات
المشروعات

استكملت وحدة حياة كريمة بأسوان، الجولات الميدانية لمتابعة معدلات التنفيذ بمشروعات المبادرة الرئاسية "التطوير الشامل للريف المصرى.. حياة كريمة"، والجارية بمختلف القرى والنجوع المستهدفة، وذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء أشرف عطية محافظ أسوان. 

تفقد 24 مشروع بقرية الرمادى بحرى 

وأكد اللواء ياسر عبد الشافى السكرتير العام المساعد، أنه تم تفقد عدد 24 من المشروعات بقرية الرمادى بحرى " الحصايا " بمركز إدفو  والتى تضم 39 قرية فرعية وتابع بإجمالى 70 ألف مواطن. 

ولفت إلى أنه تم الانتهاء من 16 مشروع بنسبة 100% منها مشروعات إنشاء المجمع الزراعى ومكتب البريد ووحدة طب الأسرة ونقطة الشرطة ونقطة الإسعاف، بالإضافة إلى مشروعات تطوير وصيانة العديد من المدارس ومراكز الشباب وتبطين الترع، فضلًا عن مشروع إنشاء العمارات السكنية بالغنيمية والحصايا. 

وقد أوضح اللواء ياسر عبد الشافي، بأنه تم التشديد على الإلتزام بتعليمات محافظ أسوان بضرورة تكثيف الجهود لرفع نسب التنفيذ وتلافى كافة المشكلات والملاحظات التى يتم رصدها أولًا بأول مع استمرار التنسيق بين الجهات المعنية للإنتهاء من مختلف المشروعات المتبقية فى مواعيدها المحددة والبدء فى تشغيلها لتلبية المطالب والإحتياجات الجماهيرية ومنها مشروعات إنشاء المجمع الخدمى، وإنشاء محطات للمعالجة ورفع الصرف الصحى، وأيضًا أعمال توصيل خطوط وشبكات الصرف الصحى، علاوة على مشروعات إحلال وتجديد خطوط وشبكات الكهرباء. 

كما كشف السكرتير العام المساعد، أنه تم التشديد على الإلتزام بالبرامج الزمنية المحددة لإنتهاء كافة المشروعات وعدم السماح بأى تأخير مع سرعة استبعاد المقاولين والشركات المتقاعسة وإستبدالهم بأخرين أكثر جدية وإلتزامًا. 

وفى سياق آخر، كان قد كلف اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، بقيام السكرتير العام المساعد اللواء ياسر عبد الشافى بحضور فعاليات الحفل الختامى لمشروع تعزيز المشاركة المجتمعية للفتيات والشباب بما فى ذلك الأشخاص ذوى الإعاقة، والذى تنفذه مؤسسة أم حبيبة بقيادة الدكتورة حنان الجندى المدير التنفيذى للمؤسسة. 

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قرية الرمادى المبادرة الرئاسية حياة كريمه معدلات تنفيذ المشروعات أسوان

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