القاهرة الإخبارية: استشهاد اثنين من الطواقم الطبية جراء استهدافهم فى رفح الفلسطينية

أفاد مراسل القاهرة الإخبارية، باستشهاد اثنين من الطواقم الطبية جراء استهدافهم من طائرات الاستطلاع أمام بوابة مستشفى الكويت التخصصي وسط مدينة رفح الفلسطينية.

وهزت انفجارات مخيم النازحين في رفح في ساعة متأخرة من مساء أمس الأحد، جراء غارات جوية إسرائيلية، ما أسفر عن حرق المخيم وقتل عشرات الأشخاص.

وأكدت صحيفة "فاينانشيال تايمز" البريطانية، سقوط عشرات القتلى والجرحى جراء انفجارات في مخيم المنطقة الآمنة في مدينة رفح جنوب قطاع غزة.

