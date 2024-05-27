الإثنين 27 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

بسبب البث التليفزيونى.. تعديل موعد مباراة الاتحاد وأبوقير للأسمدة بكأس مصر

الاتحاد السكندري
الاتحاد السكندري

قررت لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم، تعديل موعد مباراة الاتحاد السكندري أمام أبوقير للأسمدة، في بطولة كأس مصر نسخة الموسم الجديد (2023/2024).

وبناءً على الموعد الجديد للمباراة، يلتقي زعيم الثغر مع أبوقير للأسمدة، الأحد المقبل 2 يونيو، في تمام الثامنة مساء على ستاد الإسكندرية، بدلًا من الموعد السابق الجمعة 31 مايو الجاري.

يأتي قرار الجبلاية، بتعديل موعد الاتحاد السكندري مع أبوقير للأسمدة، لتعارضها مع موعد مباراة بيراميدز والنصر، الجمعة المقبل في نفس التوقيت، وهو ما يهدد إذاعتها على الهواء مباشرة، ليتم ترحيلها 24 ساعة.

في غياب الأهلي والزمالك.. مواعيد مباريات دور الـ32 بكأس مصر نسخة (2023/2024)

الثلاثاء 28 مايو الجاري

سيراميكا كليوباترا & مكادي.. الخامسة مساء (ستاد الجبل الأخضر).

سموحة & لافيينا.. الثامنة مساء (ستاد الإسكندرية).

زد إف سي & الداخلية.. الثامنة مساء (ستاد السلام).

 

الأربعاء 29 مايو الجاري

المقاولون العرب & الترسانة.. الخامسة مساء (ستاد الجبل الأخضر).

طلائع الجيش & بورفؤاد.. الثامنة مساء (ستاد جهاز الرياضة العسكري).

 

الخميس 30 مايو الجاري

المصري البورسعيدي & جمهورية شبين.. الخامسة مساء (ستاد برج العرب بالإسكندرية).

الإسماعيلي & القناة.. الثامنة مساء (ستاد الإسماعيلية).

 

الجمعة 31 مايو الجاري

البنك الأهلي & بتروجت.. الخامسة مساء (ستاد الجبل الأخضر).

بلدية المحلة & الجونة.. الخامسة مساء (ستاد غزل المحلة).

بيراميدز & النصر.. الثامنة مساء (ستاد الدفاع الجوي).

 

السبت 1 يونيو المقبل

فاركو & الواسطى.. الخامسة مساء (ستاد المكس بالإسكندرية).

إنبي & النجوم.. الثامنة مساء (ستاد بتروسبورت بالتجمع الخامس).

مودرن فيوتشر & بترول أسيوط.. الثامنة مساء (ستاد السلام).   

 

الأحد 2 يونيو المقبل

الاتحاد السكندري & أبوقير للأسمدة.. الثامنة مساء (ستاد الإسكندرية).

 

تجدر الإشارة إلى أن الأهلي هو حامل لقب النسخة الماضية من كأس مصر، بعد فوزه على غريمه التقليدي الزمالك، بثنائية نظيفة، خلال شهر مارس الماضي، في المباراة التي أقيمت بالمملكة العربية السعودية.

رسميا.. تعديل موعد مباراة الاتحاد السكندري وأبو قير للأسمدة
الاتحاد المصرى لكرة القدم الاتحاد السكندرى كأس مصر نسخة 2023 2024 ابو قير للأسمدة البث التليفزيوني

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