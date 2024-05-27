نهاد فتحي ورحاب عمر نجمتا "كلثوميات" في معهد الموسيقى العربية.. الجمعة

تواصل الثقافة المصرية فعالياتها لحفظ التراث الفني، حيث تنظم دار الأوبرا برئاسة الدكتورة لمياء زايد حفلا ضمن سلسلة كلثوميات التى تقدمها فرقة عبد الحليم نويرة للموسيقى العربية بقيادة المايسترو صلاح غباشى وذلك في الثامنة والنصف مساء الجمعة 31 مايو على مسرح معهد الموسيقي العربية.

تفاصيل الحفل

يتضمن البرنامج نخبة مختارة من أعمال كوكب الشرق أم كلثوم التي تعاونت فيها مع كبار الملحنين والشعراء خلال مشوارها الفني يؤديها كل من نهاد فتحى ورحاب عمر .

يذكر أن سلسلة كلثوميات تأتي ضمن خطة دار الأوبرا المصرية لتخليد أعمال أم كلثوم ونشرها للأجيال الجديدة والشباب باعتبارها جزء أصيل من التراث الموسيقى العربي .

تفاصيل حفل العازفات

تنظم دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتورة لمياء زايد، أمسية موسيقية في الثامنة والنصف مساء الخميس 30 مايو بالمسرح الصغير للعازفين ريهام فايد (فلوت)، ميرنا سرور (فيولينة) ومنى واصف (هارب) .

يتضمن البرنامج عددا من أشهر الأعمال الكلاسيكية التي وضعها كبار المؤلفين العالميين منها مقدمتان للفلوت والفيولينة والهارب لـ جاك ايبيير، ليلية لـ فريدريك شوبان، في المركب لـ كلود ديبوسي، البجعة لـ كامى سان صانس ، چاز باند لـ مارسيل تورنييه، كافيه 1930 لـ استور بياتزولا، ميلودي لـ بيتر تشايكوفسكي، باروك فلامنكو لـ ديبورا هنسن كونانت، سيريناد لـ ألفونس هاسلمان، تأملات من أوبرا تاييس لـ جول ماسنييه إلى جانب خمس مقطوعات للفيولينة والفلوت والهارب لديميتري شوستاكوفيتش.

بورا هنسن كونانت ، سيريناد لـ ألفونس هاسلمان ، تأملات من أوبرا تاييس لـ جول ماسنييه إلى جانب خمس مقطوعات للفيولينة والفلوت والهارب لديميتري شوستاكوفيتش .بورا هنسن كونانت ، سيريناد لـ ألفونس هاسلمان ، تأملات من أوبرا تاييس لـ جول ماسنييه إلى جانب خمس مقطوعات للفيولينة والفلوت والهارب لديميتري شوستاكوفيتش .