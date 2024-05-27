الإثنين 27 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

تعرف على سعر الريال السعودي اليوم الاثنين 27 مايو 2024 مقابل الجنيه المصري والدولار

الريال السعودي
الريال السعودي

شهد سعر الريال السعودي، استقرارًا ملحوظًا، منتصف تعاملات الاسبوع اليوم الاثنين 27 مايو 2024، ليسجل متوسط 12.55 جنيها.

سعر الريال السعودي اليوم 27 مايو 2024

وزادت عمليات البحث من المواطنين خلال هذه الأيام عن سعر الريال السعودي اليوم الاثنين 27 مايو 2024 في مصر مقابل الجنيه المصري والدولار والليرة مع اقتراب أداء مناسك الحج.

البنك المركزي يثبت سعر الفائدة

وقررت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري خلال اجتماعها الاخير الخميس الماضي، تثبيت سعر الفائدة علي سعري العائد على الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي المصري عند 27.25% و28.25% و27.75% على الترتيب وسعر الائتمان والخصم عند 27.75%.
 

سعر الريال السعودى اليوم الإثنين 27 مايو 2024 مقابل الجنيه المصرى


يرصد “الدستور” من خلال النشرة اليومية لأسعار صرف العملات الأجنبية الرئيسية، كل ما تريد معرفته عن سعر صرف الريال السعودي اليوم في مصر مقابل الجنيه المصري والدولار والليرة.

سعر الريال السعودي مقابل الدولار

سجل الريال السعودي مقابل الدولار اليوم الاثنين 27 مايو نحو 0.27 دولار أمريكي.

سعر الريال السعودي في البنك المركزي المصري

سجل الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم بالبنك المركزي المصري نحو 12.56 للشراء ونحو 12.60 للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك البركة

سجل سعر تداول الريال السعودي مقابل الجنيه المصري بنك البركة اليوم نحو 12.50 للشراء ونحو 12.59 للبيع.

سعر الريال السعودي في مصرف أبوظبي الإسلامي

سجل الريال السعودي مقابل الجنيه المصري مصرف أبوظبي الإسلامي اليوم نحو 12.57 للشراء ونحو 12.60 للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك مصر

سجل الريال السعودي مقابل الجنيه المصري بنك مصر اليوم نحو 12.56 للشراء ونحو 12.59 للبيع.

سعر الريال السعودي بالبنك الأهلي المصري 

سجل الريال السعودي مقابل الجنيه المصري بالبنك الأهلي المصري اليوم نحو 12.56 للشراء ونحو 12.59 للبيع.

سعر الريال السعودى اليوم الاثنين 27-5-2024 فى مصر بكافة البنوك

سجل الريال السعودي مقابل الجنيه المصري بنك القاهرة اليوم نحو 12.55 للشراء 12.59 للبيع.

سعر الريال السعودي ببنك كريدي اجريكول 

سجل الريال السعودي مقابل الجنيه المصري ببنك كريدي اجريكول، اليوم نحو 12.55 للشراء ونحو 12.60 للبيع.

سعر الريال السعودي بالبنك المصري الخليجي 

سجل الريال السعودي مقابل الجنيه المصري البنك المصري الخليجي، اليوم نحو 12.55 للشراء ونحو 12.57 للبيع.

سعر الريال السعودي بنك الكويت الوطني

سجل الريال السعودي مقابل الجنيه المصري بنك الكويت الوطني، اليوم نحو 12.48 للشراء ونحو 12.60 للبيع.

سعر الريال السعودي بالبنك التجاري الدولي

سجل الريال السعودي مقابل الجنيه المصري البنك التجاري الدولي CIB، اليوم نحو 12.50 للشراء ونحو 12.59 للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم في مصر

سجل الريال السعودي مقابل الجنيه المصري بنك الإسكندرية اليوم نحو 12.56 للشراء ونحو 12.59 للبيع.

سعر الريال السعودي مقابل الليرة السوري

سجل الريال السعودي مقابل الليرة السورية.. 1 ريال سعودي يعادل 3،735 ليرة سورية اليوم الاثنين 27 مايو 2024.
 

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سعر الريال السعودى اليوم الإثنين 27 مايو 2024 مقابل الجنيه المصرى

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