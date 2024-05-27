الإثنين 27 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

أحمد حلمي ونجل شقيقه في فيديو كوميدي: "أنا مش كريم أنا كرم"

أحمد حلمي
أحمد حلمي

شارك الفنان أحمد حلمي، جمهوره عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام” مقطع فيديو رفقة نجل شقيقه، الراحل خالد، والذي لاقي تفاعلا كبيرا من قبل الجمهور والمتابعين.

وأظهر الفيديو تشابه كبير بين أحمد حلمى وابن شقيقه حتى استعان حلمى بمقطع فيديو من فيلم الدادة دودى للفنانة ياسمين عبد العزيز وهو “أنا مش كريم أنا كرم”، في إشارة إلى وجه التشابه بينهما.

مسرحية ميمو في عيد الاضحى 


وقرر النجم أحمد حلمي، بعد النجاح الساحق الذي حققه بمسرحية "ميمو"،  والتي تم تقديمها في عدد من الدول بالوطن العربي قبل تقديمها في مصر.

وأعلن حلمي، عبر حسابه على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، عن موعد عرض مسرحية ميمو على مسارح مصر وذلك في عيد الأضحى.

 

تكريم أحمد حلمي ودريد لحام في افتتاح مهرجان "روتردام للفيلم العربي"


أبطال مسرحية ميمو

مسرحية "ميمو" تضم العديد من الفنانين مع أحمد حلمي، منهم: هنا الزاهد، نور إيهاب، هنا شيحة، حمدي الميرغني، أحمد رزق، محمد رضوان، والمسرحية من تأليف ضياء محمد، وتحت قيادة المخرج هشام عطوة.

تدور أحداث مسرحية "ميمو"، في إطار كوميدي حول مسعود التي يجسدها الفنان أحمد حلمي، وتتناول المسرحية بشكل ساخر تأثير السوشيال ميديا على الأفراد والمجتمع، وتسلط الضوء على بعض القضايا الاجتماعية بشكل كوميدي.

أبطال مسرحية ميمو مسرحية ميمو في عيد الاضحى أحمد حلمى وابن شقيق احمد حلمى الفنان أحمد حلمى أحمد حلمي وابن شقيقه في فيديو كوميدي أنا مش كريم

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