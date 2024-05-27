الإثنين 27 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

لبس مكشوف ومحادثات إباحية.. اعترافات صادمة من بلوجرز الفضائح لتحقيق الثراء

هدير عبد الرازق
هدير عبد الرازق

"عايزة أتشهر وأكسب ملايين زي كل اللي بيعملوا كده وأسهل طريقة ألبس مكشوف وأتكلم بألفاظ خارجة".. كلمات مشتركة بين كافة البلوجرز اللائى تم ضبطهن خلال الآونة الأخيرة باتهامات بث مقاطع فيديو خادشة للحياء والإساءة لقيم المجتمع ونشر الفسق والفجور ردًا على سؤال جهات التحقيق حول سبب بثهم تلك النوعية من المقاطع الفاضحة. 

إعلانات ملابس فاضحة 

هدير عبدالرازق هى آخر البلوجرز في قفص الاتهام عقب إلقاء القبض عليها في شقة بمدينة بدر بالقاهرة الجديدة تنفيذًا لقرار النيابة العامة بضبطها وإحضارها بسبب ما تبثه من محتوى خليع وارتدائها ملابس مثيرة للغرائز. 

فجرت البلوجر المتهمة أمام جهات التحقيق عدة مفاجآت ردًا على اتهامها ببث مقطع فيديو تعرض فيه "ملابس داخلية نسائية" واستبدال ملابسها بأخرى فاضحة أمام الكاميرا في غرفة نومها قالت إنها لم تنشر أي فيديوهات عبر تطبيقات الإنترنت؛ بقصد نشر الفسق والفجور، مشيرة إلى أنها فعلت ذلك من أجل زيادة المشاهدات وكسب المال، عبر تقديم محتوي يهدف لعمل إعلانات لمحال تجارية متخصصة في بيع "الملابس النسائية" بجميع أنواعها. 

انتقام نسائي 

وشرحت هدير عبدالرازق طبيعة عملها كونها موديل إعلانات ملابس، ولم يسبق أن تعرضت لاتهامات في قضايا منافية للآداب واتهمت زوجة رجل أعمال بالوقوف وراء اتهامها بتلك الاتهامات بدافع الغيرة والانتقام منها، حيث قالت إن رجل أعمال تقدم لخطبتها، وكانت على وشك الزواج منه، إلا أن غيرة زوجته دفعتها للزج باسمها في تلك الاتهامات.

txt

عقوبات صارمة للبلوجر هدير عبدالرازق بسبب الفيديوهات الفاضحة

txt

تحقيقات 7 ساعات.. النيابة تواجه البلوجر نادين طارق بمقاطع خادشة

وأكدت خلال التحقيقات أنها لم تقم بأي أعمال منافية، وأنها تستخدم السوشيال ميديا لتوفير المال لمعيشتها، خاصة بعد أزمة طلاقها الشهيرة وأنها اضطرت للجوء إلى عالم الموديل مقابل الحصول على مبالغ مالية من ملاك المحال التجارية المتخصصة في بيع الملابس الحريمي بكل أنواعها.

كما أنكرت البلوجر هدير عبدالرازق إقامتها أي علاقات جنسية بمقابل مادي، مشيرة إلى أنها كانت متزوجة من صاحب ملهي ليلي وانفصلت عنه لمحاولته إجبارها على النزول معه للملهى، مؤكدة أنها كانت تحاول تتعرف على الكثير من الأشخاص للحصول منهم علي مصالح مادية.

محادثات إباحية مع أثرياء عرب 

سبقت هدير عبدالرازق بلوجر أخرى تدعى نادين طارق سقطت في قبضة رجال مباحث الآداب بعدما أسفرت التحريات عن قيامها بمحادثات جنسية مع أثرياء عرب إضافة إلى بث مقاطع فيديو خادشة للحياء. 

وذكرت تحريات مباحث مكافحة جرائم الآداب أن المتهمة كانت تقوم بتصوير مقاطع مرئية وكذا مقاطع صوتية تحوي العديد من الألفاظ النابية المسيئة والمنافية للآداب العامة وكذا التعمد بالسب والقذف على البث المباشر؛ لزيادة نسبة المشاهدات، كما أنها استخدمت التيك توك للتعرف على الرجال من ذوي الجنسيات العربية؛ لاستقطابهم وعمل محادثات معهم عبر تطبيق الواتس آب "محادثات جنسية"، حتى تتمكن من تحصيل مبالغ مالية منهم. 

هدير عبد الرازق البلوجر هدير عبد الرازق محادثات اباحية بلوجرز الفضائح لبس مكشوف ومحادثات اباحية

مواد متعلقة

تحقيقات موسعة لفك لغز العثور على جثة متعفنة داخل شقة بأكتوبر

الحبس 3 سنوات لمدير أعمال الراحل حلمي بكر

عامل دليفري يطعن زميله لخلاف على توصيل الطلبات بالعياط

سيدة تتهم "عم" طفلها بهتك عرضه واغتصابه في الهرم

التحقيق فى احتراق مخزن روبابيكيا بالمنيرة الغربية

سرب امتحانات الدبلومات.. التحقيق مع أدمن جروب ثانوي تجاري

عصام صاصا من الدائري للقفص.. القصة الكاملة لحادث دهس شاب بسيارة مطرب المهرجانات

من البيت.. كيفية الاستعلام عن مخالفات المرور ٢٠٢٤

الأكثر قراءة

جوزيب بوريل: لا مكان آمنًا فى قطاع غزة.. ولا بد من وقف الحرب

برقم الجلوس.. رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادى 2024 الترم الثانى بجميع المحافظات

رابط نتيجة الصف الثاني الثانوي محافظة الشرقية 2024 الترم الثاني برقم الجلوس

مصدر يكشف سبب تجاهل حسام حسن لـ"كهربا" وعمر كمال من قائمة المنتخب

رابط نتيجة الصف الأول الثانوي 2024 الترم الثاني برقم الجلوس

5 حالات لاستبعاد الطلبات.. آخر التطورات بشأن مسابقة معلم مساعد مادة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نرمين يسر

هامثل مع فاتن حمامة ورشدى أباظة بحالهم

لواء.حمدى البطران

قواتنا المسلحة.. أمل مصر

علي سعدة

الاعلام ودوره المأمول.. رؤية الرئيس السيسي

محمود خليل

صريخ أهل البيت

ماجد حبته

مصر والعرب.. ويوم إفريقيا

لواء.حمدى البطران

عتاب الرئيس

عبد الرحيم طايع

عن المعارضة والأهلى والزمالك وحديث "كبير البلد"

محاسن السنوسي

المعلومة من حق الجميع.. المواطن يسأل وعلى الحكومة أن تجيب

صور

ليلة موسيقية ساحرة مع عمر خيرت فى قصر عابدين (صور)

مشاركة بنك الطعام في توفير أضاحي العيد للمحتاجين (صور)

أصوات السلام.. حوار الطبول فى صور

محطة تل أبيب

المزيد

بريطانيا تدعو لاتفاق بشأن المحتجزين لإنهاء حرب غزة

"محرقة الخيام".. انتفاضة عربية ودولية ضد مجازر الاحتلال الإسرائيلي في رفح الفلسطينية

ماكرون يعرب عن غضبه من غارات إسرائيل على مخيم النازحين برفح