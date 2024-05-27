الإثنين 27 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

إعادة ضخ المياه لسكان مدينة نيو هليوبوليس بعد اصلاح كسر الخط الرئيسى

من الحدث
من الحدث

كشف خالد البحيري، رئيس جهاز مدينة نيو هليوبوليس المملوكة لشركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام التابعة للشركة القابضة للتشييد والتعمير، عن أنه تم إعادة ضخ المياه إلي سكان مدينة نيو هليوبوليس، بعد النجاح في إصلاح كسر لخط المياه الرئيسي علي بعد 17 كيلو من المدنية، نتيجة الأعمال التي قام بها أحد المقاولين.

أضاف أنه فور حدوث الكسر تم التحرك السريع والتواصل مع كل الجهات، خاصة أن الكسر يقع اسفله تجريف رمال بعمق يصل لنحو 10 أمتار، وبالتالي تم ردم كميات كبيرة من الرمال حتى يتسني اصلاح الخط، وهو ما تم بالفعل، حيث تابع الدكتور سامح  العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لشركة مصر الجديدة للاسكان والتعمير،  المشكلة من بدايتها حتى اتمام الاصلاح وضخ المياه بصورة كاملة.

أوضح أن رئيس الشركة عقد جلسات مع السكان، ووعدهم بصيانة الخط وتجديده مع زيادة الطاقة التخزينية ل 45 الف متر مياه بدلا من 20 الف، لافتا أن هناك حالة من الارتياح سادت المدينة بعد النجاح في اصلاح الخط مع ضرورة التنبيه علي المقاولين بعدم الحفر في المنطقة إلا بعد التنسيق مع جهاز المدينة.

 

مصر الجديدة للاسكان والتعمير وزارة قطاع الأعمال العام قطاع الاعمال مدينة نيو هيلوبلس سامح السيد

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