الثلاثاء 28 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

بعد إنجاز الغربية.. المحافظات التي استطاعت محو أميتها "إنفوجراف"

محو الأمية
محو الأمية

في إنجاز غير مسبوق يظهر كيفية التغلب على آفة الجهل وظلامه، استطاعت محافظة الغربية أن تحقق المركز الأول في محو أمية طلابها حيث تمكنت حسب التصنيف الثلاث أرباع سنوي للعام 2023/2024 من محو أمية 67338 مواطنا، ضمن ما حققته مبادرة حياة كريمة داخل المحافظة.

وخلال الثلاث السنوات الماضية قامت الغربية بمحو أمية 220000 مواطن، وهذا الأمر يجعل المحافظة تقترب من الوصول إلى الصفر الافتراضي، وإعلان محافظة الغربية خالية تمامًا من الأمية.

وفي الإنفوجراف التالي نستعرض نسبة الأمية في محافظات مصر كما نستعرض ترتيب المحافظات في محوها تلك الأمية.

إذ وصل معدل الأمية في مصر إلى 17.5% خلال 10 سنوات فأكثر في عام 2022، وبين الذكور بلغ معدل الأمية 12.4%،  بينما بلغت  معدل الأمية بين الإناث 22.8%.

أما عن أكثر المحافظات أمية في مصر فكانت محافظة مطروح إذ بلغت نسبة الأمية فيها 39.2%، وتلاها محافظة الفيوم  بنسبة 27.7% في عام 2022.

بينما كانت أكثر المحافظات التي شهدت معدلات أقل في الأمية كانت خمس محافظات وهم محافظة الوادي الجديد، الإسكندرية، بورسعيد، جنوب سيناء، السويس في عام 2022. 

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