مفاجأة فى استبعاد عبدالله السعيد من قائمة المنتخب الوطنى

كشف مصدر مقرب من حسام حسن، المدير الفني للمنتخب الوطني، عن إعجابه بمستوى عبدالله السعيد لاعب فريق الزمالك وكان ينوي ضمه لقائمة المنتخب الوطني في المعسكر الحالي.

وقال المصدر:"حسام حسن معجب بعبدالله السعيد وكان يرغب في ضمه، لكنه تراجع في آخر لحظة".

وواصل:"حسام حسن ينتظر تطور مستوى السعيد مع الزمالك بشكل أكبر من أجل ضمه إلى قائمة المنتخب الوطني، لكنه متواجد في حساباته وبصورة كبيرة".

وأضاف:"عبدالله السعيد يشارك بشكل أساسي مع الزمالك وحصل على ثقة البرتغالي جوزيه جوميز، المدير الفني للفريق، والذي يضع عليه ثقة كبيرة ويقوم بتوظيفه في أكثر من مكان داخل الملعب ولم يشارك في الكونفيدرالية لعدم قيده في القائمة الإفريقية".

وأعلن حسام حسن قائمة المنتخب الوطني بالأمس والتي ضمت كلًا من:

حراسة المرمى: محمد الشناوي، مصطفي شوبير، محمد عواد، المهدي سليمان.

خط الدفاع: محمد عبدالمنعم، رامي ربيعة، ياسر إبراهيم، أحمد رمضان بيكهام، محمد هاني، أكرم توفيق، محمد حمدي، أحمد فتوح.

خط الوسط: مروان عطية، حمدي فتحي، أحمد نبيل كوكا، إمام عاشور، أحمد سيد زيزو، ناصر ماهر، محمد صلاح، مصطفي فتحي، محمود حسن تريزيجيه.

خط الهجوم: محمد شريف، مصطفى محمد، محمد الشامي، أحمد أمين أوفا.

منتخبنا الوطني يتصدر المجموعة الأولى في التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم 2026، بالعلامة الكاملة بعد انتصاره على منتخبي سيراليون وجيبوتي بأول جولتين.

منتخب مصر يستضيف بوركينا فاسو، يوم 6 يونيو المقبل على ستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الثالثة، ثم يخرج لمواجهة غينيا بيساو، يوم 10 من الشهر المقبل.

وشهدت قائمة منتخب مصر عودة محمد صلاح، نجم ليفربول، للتواجد مع الفراعنة بعد غيابه عن المعسكر الأول للمنتخب الوطني تحت قيادة حسام حسن