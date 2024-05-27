الإثنين 27 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

وزير الداخلية يستقبل نظيره الفلسطينى.. ويؤكد: كل الدعم والمساندة

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

استقبل محمود توفيق،  وزير الداخلية، اللواء زياد هب الريح، وزير الداخلية الفلسطينى، والوفد المرافق له خلال زيارته لجمهورية مصر العربية.

واستعرض الجانبان خلال اللقاء أوجه التعاون بين وزارتى الداخلية فى البلدين وأساليب تعزيزها، بالإضافة لآخر المستجدات فى القضايا الأمنية ذات الإهتمام المشترك، حيث أعرب الوزير الضيف عن تقديره لمكانة مصر الرائدة على الساحتين الإقليمية والدولية وجهودها المستمرة لتقديم كافة أوجه الدعم لمساندة السلطة الفلسطينية، مُؤكدًا إهتمام بلاده بتعزيز آليات التعاون وتبادل الخبرات مع الأجهزة الأمنية المصرية فى شتى مجالات العمل الأمنى.

وأعرب محمود توفيق، وزير الداخلية، خلال اللقاء عن ترحيبه بزيارة نظيره الفلسطينى للقاهرة، والتى تأتى فى إطار العلاقات الأخوية والروابط التاريخية الوثيقة التى تربط بين شعبى وحكومتى البلدين.

 كما أكد التزام وزارة الداخلية المصرية بتقديم كافة أوجه الدعم والمساندة لأجهزة الشرطة الفلسطينية، إنطلاقًا من الموقف المصرى الداعم لأمن وإستقرار الدولة الفلسطينية.

 كما أشار وزير الداخلية إلى ترحيبه بتطوير وتعزيز علاقات التعاون الأمنى مع الجانب الفلسطينى واستعداد الوزارة ومعاهدها التدريبية لاستقبال كوادر الشرطة الفلسطينية وتأهيلهم فى مجالات العمل الشرطى، فى إطار حرص الوزارة الدائم على مد جسور التواصل وتبادل الخبرات مع أجهزة الأمن العربية لدعم رسالة الأمن والإستقرار فى كافة الدول الشقيقة.

محمود توفيق وزير الداخلية اللواء زياد هب الريح وزير الداخلية الفلسطينى

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