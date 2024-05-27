محافظ دمياط تسلم 91 تأشيرة حج فى احتفالية بدمياط

شهدت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، اليوم الإثنين، الاحتفالية التى أُقيمت بمديرية التضامن الاجتماعي، لتسليم تأشيرات الحج للحجاج الفائزين بقرعة الحج لهذا العام ١٤٤٥ هجرية / ٢٠٢٤ م، حيث جاء ذلك بحضور اللواء محمد همام سكرتير عام المحافظة والشيماء عبد المعطى مدير مديرية التضامن الاجتماعي والشيخ محمد سلامة مدير مديرية الاوقاف.

وقامت المحافظ، خلالها بتسليم تأشيرات الحج لـ٩١ حاجًا من أبناء المحافظة، مقدمةً لهم التهنئة بفوزهم بقرعة الحج لزيارة بيت الله الحرام وأداء مناسك الحج، كما دعتهم بالدعاء لمصر بأن يحفظ أهلها ويديم عليها نعم الرخاء والأمن والاستقرار، وأعربت عن أصدق أمنياتها لهم برحلة موفقة وحج مبرور وذنب مغفور وعودة حميدة إلى أرض الوطن.



وتوجهت بخالص الشكر إلى وزارة التضامن الاجتماعي ومديرية التضامن على ما يقدمونه من جهود للإشراف على الحج وخدمة حجاج بيت الله الحرام والتيسير عليهم لأداء المناسك بالأراضى المقدسة، والظهور بالمستوى الذى يليق بمصر.

وقد سلمت المحافظ، تأشيرات ومستلزمات الحج لعدد 91 مواطنا من محافظة دمياط.



وأشارت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، فى تصريح لها، إلى إعلان وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بإطلاق المرحلة الثالثة من المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية بالتعاون بين الوزارة ووزارة التنمية المحلية والمحافظات والوزارات والجهات المعنية، وذلك فى إطار توجيهات رئيس مجلس الوزراء بدورية انعقاد المبادرة لضمان استدامة النجاحات التى حققتها خلال مرحلتيها السابقتين، بما يسهم فى دعم جهود الدولة المصرية نحو تحقيق التنمية المستدامة وأيضًا تحقيق أفضل السبل نحو التعامل مع التداعيات المترتبة علي التغيرات المناخية والتعامل مع البعد البيئى حيث تابعت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط أعمال المبادرة واستلام المشروعات خلال الفترة القادمة من خلال التقديم في دمياط.