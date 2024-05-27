الإثنين 27 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رئيس جامعة أسيوط يشهد حفل ختام مهرجان إبداع في دورته الـ12

رئيس جامعة أسيوط
رئيس جامعة أسيوط يشهد حفل ختام مهرجان إبداع

شارك الدكتور أحمد المنشاوي، رئيس جامعة أسيوط، في حفل ختام مهرجان إبداع في موسمه الـ(12) في المجالات الأدبية والعلمية والفنية، لطلاب الجامعات والمعاهد العليا والأكاديميات الحكومية والخاصة، والذي نظمته وزارة الشباب والرياضة، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، بقاعة المؤتمرات الكبرى بجامعة القاهرة.

والتقى رئيس جامعة أسيوط، الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، وعدد من رؤساء الجامعات والمعاهد، ونخبة من الأدباء والشخصيات العامة والإعلاميين والفنانين، وذلك بقاعة المؤتمرات الكبرى بجامعة القاهرة.

المنشاوي يشيد بالأداء المتميز لطلاب جامعة

وهنَّأ الدكتور أحمد المنشاوي أبنائه الطلاب؛ لحصولهم على عددٍ من المراكز الأولى المتقدمة في مهرجان إبداع بدورته (12)، والذين أبدوا من خلال مشاركتهم قدرتهم على الفن والإبداع والأداء المتميز، معربًا عن سعادته لمشاركتهم فرحته وتمثيلهم المشرف لجامعة أسيوط، والذي يُعد نتاج مجهود وعمل متواصل على مدار السنوات الطويلة؛ لدعم إدارة الجامعة لمختلف الأنشطة الطلابية وتشجيع الطلاب الموهوبين والمبدعين ورعايتهم.

وأكد الدكتور أحمد المنشاوي، أهمية مهرجان إبداع في اكتشاف مواهب طلاب الجامعات في مختلف المجالات؛والتي تثري روح التنافس بين الطلاب المبدعين وتتيح الفرصة لاكتشاف المواهب والإبداعات الشبابية، فضلًا عن دورها في نشر الوعي الثقافي والفني والأدبي بين شباب الجامعات المصرية.

وأشار الدكتور أحمد عبدالمولى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، إلى حصول الطالبة كلاوديا عاطف فايز بالفرقة الثالثة - كلية الطب (إدارة النشاط الثقافي) على المركز الأول في مجال القصة القصيرة، وحصول الطالب ماريو وجدي كامل بالفرقة الرابعة - كلية طب أسنان (إدارة الفنون)علي المركز الأول في مجال العزف الفردي، وحصول الطالبة سارة زكريا محمد  الفرقة الرابعة - كلية التربية النوعية (إدارة الفنون) علي المركز الأول في مجال الأشغال الفنية (متخصص)، وحصول الطالبة أنا سيمون انيس مكرم الفرقة الثانية - كلية الحاسبات والمعلومات (إدارة الفنون) علي المركز الثالث في مجال الترانيم الفردي، وحصول الطالبة مونيا عزت محمود الفرقة الرابعة - كلية الحقوق (إدارة الفنون) علي المركز الثالث في مجال النحت الغير المتخصص، وحصول الأستاذ حسن أحمد بدارى مسؤل منتخب الفنون الشعبية بالجامعة علي جائزة أفضل موسيقي وغناء علي مستوي الجامعات والأكاديميات والمعاهد المصرية، وحصول منتخب الموسيقي بالجامعة علي المركز الثالث (عزف غير متخصص) على مستوى الجامعات والأكاديميات والمعاهد المصرية.

رئيس جامعة أسيوط يشهد حفل ختام مهرجان إبداع
رئيس جامعة أسيوط يشهد حفل ختام مهرجان إبداع
رئيس جامعة أسيوط يشهد حفل ختام مهرجان إبداع
رئيس جامعة أسيوط يشهد حفل ختام مهرجان إبداع
رئيس جامعة أسيوط يشهد حفل ختام مهرجان إبداع
رئيس جامعة أسيوط يشهد حفل ختام مهرجان إبداع
رئيس جامعة أسيوط يشهد حفل ختام مهرجان إبداع
رئيس جامعة أسيوط يشهد حفل ختام مهرجان إبداع
رئيس جامعة أسيوط يشهد حفل ختام مهرجان إبداع
رئيس جامعة أسيوط يشهد حفل ختام مهرجان إبداع
اسيوط مهرجان إبداع احمد المنشاوي الجامعات مواهب

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