الزمالك يحسم موقفه من عودة الشناوى فى الموسم المقبل

كشف مصدر داخل نادي الزمالك موقف الإدارة بشأن عودة أحمد الشناوي حارس مرمى فريق بيراميدز خلال الموسم المقبل لتدعيم حراسة مرمى الفريق.

ويبحث الزمالك عن حارس جديد في الموسم المقبل، ليحل محل محمد صبحي الذي اقترب من الرحيل الموسم المقبل.

وأكد المصدر أن الأغلبية داخل إدارة الزمالك رافضة لعودة أحمد الشناوي في الموسم المقبل بسبب الطريقة التي رحل بها في وقت سابق عن الفريق.

وواصل: "إدارة الزمالك بدأت البحث عن حارس مرمى جديد في الموسم المقبل لتدعيم صفوف الفريق".

وينتهي عقود الثنائي عواد وصبحي مع الزمالك بنهاية الموسم الجاري ويحق لهما التوقيع لأي ناد في الوقت الحالي وتتجه النية لدى إدارة الزمالك في تجديد عقد عواد فقط مع رحيل محمد صبحي.

وشارك عواد بشكل أساسي مع الزمالك في الفترة الماضية ونجح في لفت الأنظار إليه وانضم إلى معسكر المنتخب الوطني بعد القائمة التي تم الإعلان عنها.

وأعلن البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالزمالك عن القائمة التي ستخوض مباراة الاتحاد السكندري المقرر لها في السابعة مساء اليوم باستاد برج العرب في إطار مباريات الجولة الخامسة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.

وجاءت قائمة الزمالك كالتالى:

حراسة المرمى: محمد عواد – محمد صبحي – عمر عبد العزيز.

خط الدفاع: عمر جابر – حمزة المثلوثي - حسام عبد المجيد - ياسر حمد - أحمد فتوح.

خط الوسط: نبيل عماد دونجا – محمد أشرف "روقا" - زياد كمال - محمد شحاتة - سيد عبد الله "نيمار" – ناصر ماهر – عبد الله السعيد - إبراهيما نداي - مصطفى شلبي - أحمد مصطفى "زيزو"..

خط الهجوم: سيف الجزيري - ناصر منسي - سامسون أكينيولا.