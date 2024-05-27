أحمد خالد صالح عن مذبحة رفح: "ربنا يحرق قلبهم"

أعرب الفنان أحمد خالد صالح، عن حزنه الشديد لما حدث للشعب الفلسطيني على يد قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي برفح، والتي عُرفت إعلاميًا بمذبحة رفح، وذلك من خلال صورة تعبيرية لأطفال فلسطين أثناء تواجدهم حول مسجد قبة الصخرة، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

واستعان الفنان أحمد خالد صالح، عبر خاصية الـ"ستوري" عبر صفحته الرسمية على موقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة "إنستجرام" بمقطع فيديو يوضح ما نتج عن جرائم الاحتلال معلقًا: “اللهم أحرق قلوبهم كما أحرقوا أطفالنا”.

وارتكبت قوات الاحتلال الإسرائيلي مجزرة جديدة في حق الشعب الفلسطيني والمعروفة إعلاميًا بـ"محرقة الخيام"، في الساعات الأخيرة من مساء الأحد، بقصف مخيمات للنازحين الفلسطينيين شمال غرب رفح، راح ضحيتها عشرات من الشهداء والجرحى.