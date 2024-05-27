الإثنين 27 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر تشارك في منتدى القمة العالمية لمجتمع المعلومات

وزارة الاتصالات
وزارة الاتصالات

تشارك مصر، ممثَلة في وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، في الحدث الرفيع المستوى لمنتدى القمة العالمية لمجتمع المعلومات +20 لعام 2024، المنعقد في الفترة من 27 إلى 31 مايو في جنيف، سويسرا. 

ويشارك في تنظيم الحدث الاتحاد الدولي للاتصالات، ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو)، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية، ويستضيفه الاتحاد الدولي للاتصالات بالتعاون مع الاتحاد السويسري.

وينظَم الحدث احتفالًا بمرور عشرين عامًا من التقدم المحرز في تنفيذ نتائج القمة العالمية لمجتمع المعلومات، التي انعقدت في جنيف في عام 2003 وتونس في عام 2005، حيث أنشأت القمة إطارًا للتعاون الرقمي العالمي ووضعت رؤية لبناء مجتمعات دامجة قائمة على المعلومات والمعرفة ومحورها الإنسان وتركز على التنمية.

ويوفر الحدث الرفيع المستوى منصة تجمع أصحاب المصلحة المتعددين بهدف استعراض الإنجازات والتوجهات الرئيسية ومناقشة التحديات والفرص منذ إطلاق خطة عمل جنيف في عام 2003.

ويشارك خبراء من مركز الابتكار التطبيقي، التابع لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، في جلسة بعنوان "تسخير الذكاء الاصطناعي لتحقيق أهداف التنمية المستدامة في المنطقة العربية" في إطار فعاليات الحدث. وتهدف الجلسة إلى التعريف بالمبادرات الرائدة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، التي تسهم في دفع جهود التحول الرقمي في مختلف أنحاء المنطقة العربية، واستعراض دراسة حالة من مصر حول كيفية الاستفادة من تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي في تسريع تحقيق أهداف التنمية المستدامة، كما تسلط الجلسة الضوء على التحديات التي تواجه عملية تبنّي الذكاء الاصطناعي في المنطقة، وتناقش الفرص وخارطة الطريق لدعم استخدام الذكاء الاصطناعي في المنطقة العربية لتسريع تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

تشارك مصر وزارة الاتصالات منتدي القمة العالمية لمجتمع المعلومات سويسرا

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