الإثنين 27 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

تيليجراف: مفاوضات متقدمة بين تشيلسي وإنزو ماريسكا لخلافة بوتشتينو

إنزو ماريسكا
إنزو ماريسكا

وضعت إدارة نادي تشيلسي الانجليزي، الإيطالي إنزو ماريسكا، المدير الفني لفريق ليستر سيتي، على رأس أولوياتها لخلافة ماوريسيو بوتشتينو، في منصب المدير الفني للفريق.

وقاد ماريسكا ليستر سيتي للتأهل لبطولة الدوري الانجليزي الممتاز بعد تحقيقه لقب بطولة التشامبينوشيب.

ووفقًا لما ذكرته صحيفة تيليجراف الانجليزية، فإن تشيلسي في مفاوضات متقدمة مع إنزو ماريسكا لتولي منصب المدير الفني للفريق بداية من الموسم المقبل.

وذكرت الصحيفة أن ماريسكا يعد المرشح الأول لتولي هذا المنصب، مشيرة إلى أن إدارة النادي اللندني حصلت على الموافقة الرسمية من إدارة ليستر سيتي للتفاوض معه.

وأفادت تيليجراف أن إدارة تشيلسي ستدفع مبلغ تعويض قيمته 10 مليون جنيه استرليني من أجل التعاقد مع إنزو ماريسكا.

وسبق لإنزو ماريسكا التواجد في الدوري الانجليزي الممتاز كمدرب مساعد للإسباني بيب جوارديولا، المدير الفني لمانشستر سيتي، واكتسب سمعة جيدة لاتباعه أسلوب لعب الاستحواذ على الكرة وهو السبب الرئيسي في جذبه لأنظار إدارة البلوز.

وبدأ إنزو ماريسكا مسيرته التدريبية كمدرب مساعد بنادي أسكولي الإيطالي في الفترة بين يونيو 2017 ونوفمبر من العام نفسه، ثم تولى ذات المنصب في إشبيلية الإسباني بين ديسمبر 2017 وإبريل 2018 ثم تولى منصب المدير التقني للنادي الإسباني حتى 30 يونيو 2018، وفي 1 يوليو 2018 بدأ مهمته كمدرب مساعد بنادي وست هام الانجليزي ورحل عن الفريق في ديسمبر 2019، ثم تولى منصب المدير الفني لفريق مانشستر سيتي تحت 23 عامًا في أغسطس 2020 ورحل عن النادي في مايو 2021، ثم تولى تدريب بارما بين مايو ونوفمبر من العام نفسه.

وشغل إنزو ماريسكا منصب المدرب المساعد لفريق مانشستر سيتي بين يوليو 2022 وحتى يونيو 2023 ثم رحل لتولي تدريب فريق ليستر سيتي مطلع الموسم المنصرم وقادهم للتأهل للبريميرليج مرة أخرى.

تشيلسى إنزو ماريسكا بوتشتينو ليستر سيتي التشامبينوشيب البريميرليج

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