الإثنين 27 مايو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

المشدد 10 سنوات للمتهمين بقتل شاب مصر القديمة

محكمة - آرشيفية
محكمة - آرشيفية

قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم الإثنين، السجن المشدد 10 سنوات للمتهمين بقتل شاب بضربة أفضت إلى الموت، في منطقة مصر القديمة.

وصدر الحكم برئاسة المستر حمدي السيد الشنوفي وعضوية المستشارين وطارق محمد أبوعبيدة وخالد عبدالغفار وأمانة سر محمد طه.

كانت النيابة العامة قد أحالت «أحمد.ر»- 23 سنة- «محمد.ج» إلى محكمة الجنايات بعد أن وجهت لهما تهمة ضرب أفضي إلى الموت في منطقة مصر القديمة.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة في القضية 673 لسنة 2024، جنايات مصر القدينة المقيدة برقم 52 لسنة 2024، جنوب القاهرة، عن قيام المتهمن بضرب المجني عليه «خميس جمعة» عمدًا مع سبق الإصرار ولم يقصدوا قتله لإجباره على الاعتراف بالسرقة، وتعدوا عليه بالضرب بالأيدي سقط على الأرض قاطع النفس وفارق الحياة، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

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