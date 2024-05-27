نائب الجامعة المصرية اليابانية: الامتحانات تسير بسهولة ويسر ولم نتلق أى شكاوى

أجرى الدكتور سامح ندا نائب رئيس الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا للشئون الأكاديمية والتعليم اليوم، جولة داخل لجان امتحانات الفصل الدراسي الثاني بكليات الجامعة، مشيدا بسير أعمال الامتحانات بسهولة ويسر دون تلقى أي شكاوى.

وتفقد نائب رئيس الجامعة لجان الامتحانات بكلية الصيدلة، وبرامج الفنون والتصميم والعمارة وكليات هندسة التصميم الإبداعي، وهندسة مصادر الطاقة والكيمياء والبيئة والبتروكيمياويات، وهندسة الاتصالات والإلكترونيات والحاسبات وإدارة الأعمال والانسانيات، واطمأن على حسن سير الامتحانات وانضباط اللجان ومراعاة تقليل الكثافة الطلابية داخل لجان الامتحانات وتوفير البيئة المناسبة للطلاب لأداء الامتحانات.

وأشار نائب رئيس الجامعة إلى أن أسئلة الامتحانات تقيس مستوى تحصيل الطالب وقدرته على التفكير وحل المشكلات، موضحًا أن الجامعة المصرية اليابانية تطبق النموذج الياباني في التعليم الذي يدعم قدرة الطلاب على الابداع والابتكار، حيث لا يعتمد على الحفظ والتلقين كما يصقل خبرات الطلاب ويؤهلهم للمنافسة في سوق العمل المحلية والإقليمية والدولية.

ونظمت الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا ندوة تثقيفية بعنوان "تجديد الخطاب الديني وبناء الوعي لدي الشباب" تحت رعاية وبحضور الدكتور عمرو عدلي رئيس الجامعة حاضر فيها الدكتور شوقي علام -مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم.

وأوضح الدكتور عمرو عدلي أن الجامعة المصرية اليابانية تعتز بزيارة مفتي الديار المصرية لها ومشاركته في ندوة تثقيفية للطلاب، مشيدا بأهمية دور دار الإفتاء المصرية كمؤسسة إسلامية عريقة في دعم البحث الفقهي، وتوضيح أحكام الإسلام في كل ما يستجد على الحياة المعاصرة.

وأكد الدكتور شوقي علام خلال الندوة أن تجديد الخطاب الديني أصبح ضرورة حياتية وحتمية حضارية في هذا العصر.

وحذر من غياب الوعي باعتباره سلاحا خطيرا يستخدمه أعداء الدين من ناشري التطرف والإرهاب، لاستهداف الشباب وتغييب وعيهم، وحشو عقولهم بالأفكار العدائية للمجتمع.

وأشار المفتي إلى أن الشرع الشريف لا يعرف الخصومة أو الصدام مع التجارب العلمية ولا البحث العلمي ولا يوجد سقف لهذا البحث ما دام لا يتعارض الأمر مع الشرع الشريف.

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