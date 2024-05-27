الإثنين 27 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رابط موقع وزارة التربية والتعليم نتائج الامتحانات 2024 برقم الجلوس

وزارة التربية والتعليم
وزارة التربية والتعليم

يوفر موقع وزارة التربية والتعليم نتائج الامتحانات 2024 لطلاب المدارس، بالإضافة إلى بعض الخدمات الاخرى ومنها أرقام جلوس الثانوية العامة، وجداول الامتحانات، وتعرض الدستور في التقرير التالي موقع وزارة التربية والتعليم نتائج الامتحانات 2024.

موقع وزارة التربية والتعليم نتائج الامتحانات 2024 

ظهرت نتائج الامتحانات 2024 لأغلب سنوات النقل، على أن يتم إعلان باقي نتائج سنوات النقل خلال الأيام المقبلة، ويستطيع أولياء الأمور زيارة موقع وزارة التربية والتعليم للإطلاع على كافة الخدمات التي يقدمها من خلال الضغط هنـــــــــــا .

رابط بوابة نتائج التعليم الاساسي 2024 برقم الجلوس لاستخراج نتيجة الشهادة الاعدادية

برقم الجلوس.. رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادى 2024 الترم الثانى بجميع المحافظات

بوابة التعليم الأساسي برقم الجلوس

يستطيع طلاب صفوف النقل من الصف الرابع الابتدائي وحتى الثاني الثانوي الاطلاع على نتائج الامتحانات الخصاة بطلاع محافظة القاهرة، من خلال زيارة  بوابة التعليم الأساسي  والتي توفر الاستعلام عن نتائج الامتحانات حيث يمكن للطلاب وأولياء الأمور الاستعلام عن نتائج امتحانات الفصل الدراسي الأول والثاني للعام الدراسي الحالي من خلال البوابة.

وتوفر بوابة نتائج التعليم الأساسي نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 بعد اعتماها من محافظ القاهرة خلال أيام من خلال البوابة، فبعد اختيار المرحلة والسنة الدراسية والفصل الدراسي اضغط على عرض النتيجة فتظهر نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 القاهرة. 

كما توفر بوابة التعليم الأساسي برقم الجلوس التقديم لرياض الأطفال يمكن لأولياء الأمور التقديم لرياض الأطفال من خلال البوابة الإلكترونية، والتي بدأت منذ ايام وتستمر حتى نهاية شهر يونيو المقبل وفق بعض الشروط التي حددتها مديرية التربية والتعليم بالقاهرة. 

كما توفر بوابة التعليم الاساسي التحويلات المدرسية يمكن للطلاب وأولياء الأمور التقديم للتحويلات المدرسية من خلال البوابة الإلكترونية، و استخراج شهادة بيان نجاح.  

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برقم الجلوس.. رابط نتيجة الشهادة الاعدادية محافظه الغربية 2024 الترم الثاني

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نتيجة الصف الثالث الاعدادي محافظة سوهاج 2024 

موقع وزاره التربيه والتعليم ارقام جلوس الثانوية العامة بوابة التعليم الأساسي نتائج الامتحانات بوابة نتائج التعليم الأساسي نتيجة الشهادة الإعدادية 2024

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