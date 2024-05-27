الإثنين 27 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رئيس مركز الغنايم بأسيوط يتفقد شونة البنك الزراعي

توريد القمح
توريد القمح

وجه اللواء عصام سعد محافظ أسيوط رؤساء المراكز والقرى ومسئولي الزراعة والتموين بالمتابعة الدورية لعمليات توريد محصول القمح المحلي بكافة الشون والصوامع المنتشرة على مستوى المحافظة والبالغ عددها 28 شونة وصومعة وهنجر ومركز تجميع وتتوافر بها كافة الضوابط اللازمة لتخزين الأقماح والنزول إلى أرض الواقع لتذليل أي شكاوى لأية شكاوى قد تظهر أثناء عملية التوريد والتعامل معها فورًا وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية المختلفة.

وأوضح اللواء عصام سعد إلى أهمية حث وتوعية المواطنين والموردين والقيادات الطبيعية والمزارعين على توريد محصول القمح حرصًا على توفير الأمن الغذائي لمصر.


توفير التيسيرات للموردين لتسهيل عمليات توريد


وأكد محافظ أسيوط على تقديمه لكافة سبل الدعم وتوفير التيسيرات للموردين لتسهيل عمليات توريد الأقماح وتسليمهم مستحقاتهم المالية أولا بأول وتوفير مناخ تنافسي لجذب المزارعين لتوريد أكبر كمية ممكنة من المحصول مع التأكيد على مطابقته للمواصفات والمعايير المحددة، حيث تراقب اللجان أعمال الفرز والاستلام لضمان توريد محصول القمح من المزارعين بشكل منتظم.

وفي هذا الإطار قام مصطفى على رئيس مركز ومدينة الغنايم بتفقد شونة البنك الزراعي المصرى بالغنايم بحري للاطمئنان على سير العمل دون أي مشاكل أو معوقات خلال عملية استلام محصول القمح المحلي والذي يستمر حتى أغسطس القادم بالإضافة إلى التأكد من جاهزية الشونة لإستقبال محصول القمح المورد من المزارعين وتخزينه بطريقة سليمة تضمن الحفاظ عليه وفقا لقرار وزير التموين بشأن استلام القمح المحلى مع موسم حصاد عام ٢٠٢٤م، وذلك بالتعاون والتنسيق بين إدراتي الزراعة والتموين والتأكد من مطابقة المحصول للمواصفات والمعايير الموضوعة وتقديم كافة المساعدات والخدمات للمزارعين من أجل تسهيل عملية توريد القمح بمركز الغنايم.

يذكر أن محافظ أسيوط أعلن تشعن تخصيص خطوط ساخنة لتلقي شكاوى المواطنين على مدار 24 ساعة والتعامل مع أية بلاغات خاصة بتوريد محصول القمح على ارقام غرفة عمليات المحافظة ومركز سيطرة الشبكة الوطنية (2135858/ 088) ورقم (2135727/ 088) و(2135670/ 088) أو إرسال الصور والشكاوى عن طريق برنامجي ( واتس اب - تليجرام ) على مدار 24 ساعة على رقم (01066628906) بالإضافة إلى رقم منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة (16528) التابع لمجلس الوزراء أو من خلال البوابة الإلكترونية للمنظومة www.shakwa.eg لتلقي البلاغات وشكاوى المواطنين على مدار 24 ساعة والتعامل السريع معها.

اللواء عصام سعد محافظ أسيوط ومسئولي الزراعة والتموين توريد محصول القمح المحلي الشون والصوامع عددها 28 شونة وصومعة وهنجر ومركز تجميع توفير الأمن الغذائي لمصر

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