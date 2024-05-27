مزيج كلاسيكي للفلوت والفيولينة والهارب بـ"الأوبرا".. الخميس

تنظم دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتورة لمياء زايد، أمسية موسيقية في الثامنة والنصف مساء الخميس 30 مايو بالمسرح الصغير للعازفين ريهام فايد (فلوت)، ميرنا سرور (فيولينة) ومنى واصف (هارب).

يتضمن البرنامج عددا من أشهر الأعمال الكلاسيكية التي وضعها كبار المؤلفين العالميين منها مقدمتان للفلوت والفيولينة والهارب لـ جاك ايبيير، ليلية لـ فريدريك شوبان، في المركب لـ كلود ديبوسي، البجعة لـ كامى سان صانس، چاز باند لـ مارسيل تورنييه، كافيه 1930 لـ استور بياتزولا، ميلودي لـ بيتر تشايكوفسكي، باروك فلامنكو لـ ديبورا هنسن كونانت، سيريناد لـ ألفونس هاسلمان، تأملات من أوبرا تاييس لـ جول ماسنييه إلى جانب خمس مقطوعات للفيولينة والفلوت والهارب لديميتري شوستاكوفيتش .

القومية تتغنى بأعمال عبد الوهاب ووردة فى الجمهورية

وتنظم دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتورة لمياء زايد، حفلا للفرقة القومية للموسيقي العربية بقيادة المايسترو الدكتور مصطفى حلمي وذلك في الثامنة والنصف مساء الخميس 30 مايو علي مسرح الجمهورية.

يتضمن البرنامج نخبة مختارة من أشهر أعمال موسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب والمطربة وردة منها كنت فين، أه منك يا جارحني، لولا الملامة، مالي ، والله مانا سالي ، قوللي عمل لك ايه قلبي ، اه لو قابلتك من زمان، سكن الليل ، من غير ليه ، في يوم وليلة ، النهر الخالد ، اسمعوني ، على الربابة وموسيقى زينة.. أداء أحمد سعيد ، منار سمير، سامح منير، مي حسن، أشرف وليد، أميرة أبو زيد ، أحمد عصام ، غادة آدم.