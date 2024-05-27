الإثنين 27 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظ أسيوط: تنفيذ فعاليات وأنشطة قطاعي الشباب والرياضة تزامنًا مع الإجازة الصيفية

اجتماع محافظ اسيوط
اجتماع محافظ اسيوط

أكد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط تقديمه كافة سبل الدعم الممكنة وتسخير الإمكانات وتذليل التحديات أمام تنفيذ الأنشطة والفعاليات المدرجة بخطة مديرية الشباب والرياضة بالقرى والنجوع تزامنًا مع انتهاء الامتحانات وبداية الإجازة الصيفية، خاصة مع اهتمام الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي لتحسين مستوي الخدمات المقدمة للمواطنين وفقًا لرؤية مصر 2030 لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.

وأوضح اللواء عصام سعد أن الشباب يمثل ركيزة أساسية لتقدم المجتمع ورقيه فهم طاقة فاعلة يجب استغلالها للمشاركة في عملية التنمية والبناء للنهوض بمصرنا الجديدة التي نحلم بها وتوجيه طاقاتهم والاهتمام بمواهبهم وميولهم باعتبارهم الطاقة الفعالة في المجتمع.

جاء ذلك خلال لقائه أحمد سويفي وكيل وزارة الشباب والرياضة بأسيوط لبحث ومناقشة خطة قطاعي الشباب والرياضة التي تم تنفيذها خلال الفترة الماضية وما سيتم خلال الفترة القادمة في المراكز والقرى خاصة مع بداية الاجازة الصيفية.


مناقشة المعوقات التي تؤثر على تنفيذ مزيد من الفعاليات


وتناول اللقاء مناقشة المعوقات أو أية ملاحظات التي قد تؤثر على تنفيذ مزيد من الفعاليات والأنشطة الصيفية وفقًا للخطة الموضوعة مسبقًا بالإضافة إلى آخر مستجدات بشأن نسب التنفيذ ومراحل العمل في كافة المشروعات الجاري تنفيذها بقطاع الشباب والرياضة ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بمرحلتيها والمشروع القومي لتطوير قرى الريف المصري ضمن جهود الدولة لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين بكافة القطاعات الخدمية.

ووجه محافظ أسيوط بضرورة تكثيف الأعمال والأنشطة والفعاليات بالتنسيق والتعاون بين الهيئات والمؤسسات الحكومية وغير الحكومية والمجتمع المدني والجمعيات الأهلية والجهات المعنية لزيادة معدلات الانجاز ونهو الأعمال وفقًا للخطة الزمنية المقررة مع مراعاة معايير الجودة في تنفيذ ونهو أعمال تنفيذ المشروعات الخاصة بهذا القطاع الهام والعمل على الارتقاء بمنظومة العمل وتحسين مستوى الأداء.

وأشار محافظ أسيوط إلى تضافر الجهد والتكاتف والتعاون مع جميع القطاعات لجذب الشباب والنشئ لممارسة الرياضة والاستغلال الأمثل لطاقاتهم وتعزيز وتنمية روح الانتماء والمواطنة لديهم وتنظيم الفاعليات المختلفة والاستفادة من الإمكانات الموجودة بمراكز الشباب والعمل على تطويرها واستغلالها الاستغلال الأمثل.


يذكر أن المشروع القومي لتطوير الريف المصري "حياة كريمة" يستهدف 7 مراكز بالمحافظة خلال مرحلته الجديدة بإجمالي 149 قرية و894 تابع وبلغ إجمالي عدد المشروعات التي تم ويجرى تنفيذها في كافة القطاعات ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة بلغت 2000 مشروع حتى الان بتكلفة إجمالية تجاوزت 44 مليار جنيه ويتولى جهاز تعمير وسط وشمال الصعيد تنفيذ المشروعات الخدمية والتنموية بعدد 4 مراكز هي "ساحل سليم وأبو تيج وأبنوب والفتح" ويتولى جهاز تعمير الوادي الجديد تنفيذ المشروعات بمركزي "منفلوط وديروط" ويتولى جهاز تعمير جنوب الصعيد تنفيذ المشروعات بمركز صدفا يتضمن تطوير شامل للبنية الأساسية والخدمات الاجتماعية والأوضاع الاقتصادية فضلًا عن تحسين أوضاع الفئات الأولي بالرعاية بتلك القرى والنجوع.

اللواء عصام سعد محافظ أسيوط وتسخير الإمكانات وتذليل التحديات مديرية الشباب والرياضة وبداية الاجازة الصيفية الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية

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