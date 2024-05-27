الإثنين 27 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

يوسف الشريف عن مذبحة رفح: "ولا تحسبن الله غافلًا عما يعمل الظالمون"

يوسف الشريف
يوسف الشريف

أعرب الفنان يوسف الشريف عن حزنه الشديد لما حدث للشعب الفلسطيني على يد قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي برفح، والتي عرفت إعلاميًا بمذبحة رفح، وذلك من خلال صورة تعبيرية لأطفال فلسطين أثناء تواجدهم حول مسجد قبة الصخرة، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

 

واستعان الفنان يوسف الشريف، عبر خاصية الـ"ستوري" عبر صفحته الرسمية على موقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة “إنستجرام” بمقطع صوتي لآية قرآنية، والتي تقول: "وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ إِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمٍ تَشْخَصُ فِيهِ الْأَبْصَارُ * مُهْطِعِينَ مُقْنِعِي رُءُوسِهِمْ لَا يَرْتَدُّ إِلَيْهِمْ طَرْفُهُمْ وَأَفْئِدَتُهُمْ هَوَاءٌ”.


واستنكر الفنان يوسف الشريف ما وقع مساء أمس، على يد قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي، على الشعب الفلسطيني المتواجد في خيام النازحين إلى معبر رفح الفلسطينية، وما بدر عن قوات الاحتلال من دمار وقتل وحشي للشعب، حتى إن ما حدث عُرف إعلاميًا بمجزرة رفح.

حزب الله يقصف عدة مناطق شمال فلسطين المحتلة

الاجتماع الوزارى العربى الأوروبى لدعم فلسطين: يجب ضمان دخول المساعدات بصورة كاملة وآمنة

ما أسباب تغير لهجة الخطاب السياسى الأوروبى نحو الاعتراف بدولة فلسطين؟

 

وارتكبت قوات الاحتلال الإسرائيلي مجزرة جديدة في حق الشعب الفلسطيني والمعروفة إعلاميًا بـ"محرقة الخيام"، في الساعات الأخيرة من مساء الأحد، بقصف مخيمات للنازحين الفلسطينيين شمال غرب رفح، راح ضحيتها عشرات من الشهداء والجرحى.

 

فصائل فلسطينية تستهداف قوة إسرائيلية على حاجز “سناعوز الفنان يوسف الشريف يوسف الشريف الإحتلال الإسرائيلي الشعب الفلسطيني

مواد متعلقة

استشهاد 11 فلسطينيًا فى قصف استهدف مخيمًا للنازحين فى رفح

"القاهرة الإخبارية": الاحتلال يقصف بالمدفعية المناطق الشرقية بغزة

بعد الولايات المتحدة.. "بوريل" يوضح موقف الاتحاد الأوروبى من إقامة دولة فلسطينية

محمد الباز يكتب: تحقيق بالوثائق الصحفية.. جريمة هيكل فى حق الإمبراطورة فوزية

انتهاء مباحثات الهدنة دون نتيجة ملموسة.. ماذا حدث فى مفاوضات مصر؟

القاهرة الإخبارية: قصف إسرائيلى يستهدف مجموعة من الصحفيين فى شمال رفح الفلسطينية

نتنياهو: سندخل رفح "معقل حماس الأخير"

فى انتظار المجزرة.. نتنياهو يُصر على اقتحام رفح الفلسطينية قبل رمضان ومصر تحذر

الأكثر قراءة

جوزيب بوريل: لا مكان آمنًا فى قطاع غزة.. ولا بد من وقف الحرب

برقم الجلوس.. رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادى 2024 الترم الثانى بجميع المحافظات

رابط نتيجة الصف الثاني الثانوي محافظة الشرقية 2024 الترم الثاني برقم الجلوس

مصدر يكشف سبب تجاهل حسام حسن لـ"كهربا" وعمر كمال من قائمة المنتخب

5 حالات لاستبعاد الطلبات.. آخر التطورات بشأن مسابقة معلم مساعد مادة

رابط نتيجة الصف الأول الثانوي 2024 الترم الثاني برقم الجلوس

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نرمين يسر

هامثل مع فاتن حمامة ورشدى أباظة بحالهم

لواء.حمدى البطران

قواتنا المسلحة.. أمل مصر

علي سعدة

الاعلام ودوره المأمول.. رؤية الرئيس السيسي

محمود خليل

صريخ أهل البيت

ماجد حبته

مصر والعرب.. ويوم إفريقيا

لواء.حمدى البطران

عتاب الرئيس

عبد الرحيم طايع

عن المعارضة والأهلى والزمالك وحديث "كبير البلد"

محاسن السنوسي

المعلومة من حق الجميع.. المواطن يسأل وعلى الحكومة أن تجيب

صور

ليلة موسيقية ساحرة مع عمر خيرت فى قصر عابدين (صور)

مشاركة بنك الطعام في توفير أضاحي العيد للمحتاجين (صور)

أصوات السلام.. حوار الطبول فى صور

محطة تل أبيب

المزيد

بريطانيا تدعو لاتفاق بشأن المحتجزين لإنهاء حرب غزة

"محرقة الخيام".. انتفاضة عربية ودولية ضد مجازر الاحتلال الإسرائيلي في رفح الفلسطينية

ماكرون يعرب عن غضبه من غارات إسرائيل على مخيم النازحين برفح