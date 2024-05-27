يوسف الشريف عن مذبحة رفح: "ولا تحسبن الله غافلًا عما يعمل الظالمون"

أعرب الفنان يوسف الشريف عن حزنه الشديد لما حدث للشعب الفلسطيني على يد قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي برفح، والتي عرفت إعلاميًا بمذبحة رفح، وذلك من خلال صورة تعبيرية لأطفال فلسطين أثناء تواجدهم حول مسجد قبة الصخرة، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

واستعان الفنان يوسف الشريف، عبر خاصية الـ"ستوري" عبر صفحته الرسمية على موقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة “إنستجرام” بمقطع صوتي لآية قرآنية، والتي تقول: "وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ إِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمٍ تَشْخَصُ فِيهِ الْأَبْصَارُ * مُهْطِعِينَ مُقْنِعِي رُءُوسِهِمْ لَا يَرْتَدُّ إِلَيْهِمْ طَرْفُهُمْ وَأَفْئِدَتُهُمْ هَوَاءٌ”.



واستنكر الفنان يوسف الشريف ما وقع مساء أمس، على يد قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي، على الشعب الفلسطيني المتواجد في خيام النازحين إلى معبر رفح الفلسطينية، وما بدر عن قوات الاحتلال من دمار وقتل وحشي للشعب، حتى إن ما حدث عُرف إعلاميًا بمجزرة رفح.

وارتكبت قوات الاحتلال الإسرائيلي مجزرة جديدة في حق الشعب الفلسطيني والمعروفة إعلاميًا بـ"محرقة الخيام"، في الساعات الأخيرة من مساء الأحد، بقصف مخيمات للنازحين الفلسطينيين شمال غرب رفح، راح ضحيتها عشرات من الشهداء والجرحى.