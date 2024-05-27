انتهاء عملية دمج الوحدات الحسابية بجامعة جنوب الوادي في قنا

عقد الدكتور أحمد عكاوي رئيس جامعة جنوب الوادي، اجتماعا مع المحاسب محمود حمدان أحمد وكيل وزارة المالية بقنا ومديري الوحدات الحسابية بالجامعة، بحضور طروب طلبة الأمين المساعد للجامعة، و عبد الرازق حسين الأمين المساعد للجامعة، وأحمد غريب وكيل حسابات الصناديق، وبهاء حابس مدير الحسابات المركزية، وطارق قدري مدير عام الموارد البشرية ومحمود بشير مدير عام المشتريات، ومحمود أحمد خليفة مدير عام الحسابات والموازنة، وحمدي شحات مدير عام الموازنة والختامي بالمديرية المالية إدارة بفن الموازنة، ومحمد عبده مدير وحده التحصيل الإلكتروني، وحمدي شحات مدير عام الموازنة والختامي بالمديرية المالية بقنا، وأحمد عباس مراقب مالي بالمديرية المالية بقنا.

الشمول المالي وحوكمة دمج الوحدات الحسابية والإدارات المساعدة لها

يأتي ذلك في إطار مشروعات التحول الرقمي التي تقوم بها الجامعة ومنها الشمول المالي وحوكمة دمج الوحدات الحسابية والإدارات المساعدة لها إدارة الاستحقاقات والإدارة العامة للتعاقدات لتنفيذ دمج الوحدات الحسابية للجامعة تضمن الاجتماع عرض وكيل وزارة المالية بقنا للإجراءات التنفيذية التي قامت بها المديرية المالية بقنا لإنهاء إجراءات الدمج للوحدات الحسابية مقدما التهنئة لرئيس الجامعة على انتهاء عملية دمج الوحدات الحسابية.

تذليل كافة العقبات والمعوقات لإنجاح منظومة الدمج

وثمن رئيس الجامعة الجهود التي قامت بها المديرية المالية لمساعدة الجامعة في التحول الرقمي ووجه رئيس الجامعة بتذليل كافة العقبات والمعوقات لإنجاح منظومة الدمج، بما يمكن الإدارة العليا للجامعة من اتخاذ القرارات المناسبة وبخاصة في الجوانب المالية المؤثرة، في سير العملية التعليمية، مؤكدا ان مشروع دمج الوحدات الحسابية يعد من اهم المشروعات التي سعت لها إدارة الجامعة من اجل حوكمة الاجراءات المالية بالجامعة ووجه رئيس الجامعة بضرورة عمل تقرير بكافة الإجراءات المالية التي التنفيذية التي تمت وتوثيقها.