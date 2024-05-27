وزير الأوقاف: افتتاح وتجديد وصيانة 12015 مسجدًا في عهد الرئيس

أكد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف أنه منذ تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي، الحكم بلغ عدد المساجد التي تم افتتاحها أو تجديدها أو صيانتها أو فرشها 12015 مسجدًا بتكلفة نحو 18 مليار و400 مليون جنيه، مشيرًا إلى أننا نعيش عصر ذهبي في الدعوة وعمارة المساجد.

وأشار إلى أن مساجد آل البيت ومنها مسجد الحسين والسيدة زينب والسيدة نفيسة وعمرو بن العاص تم تطويرها بشكل لم يتم من قبل وفي غاية الدقة والجمال.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لـمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق في أثناء مناقشة طلب المناقشة العامة الأول مقدم من النائب يوسف عامر وعشرين عضوا لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن حفظ مال الوقف وتنميته، والثاني مقدم من النائب محمد عبد العليم وأكثر من عشرين عضوا لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن احلال وتجديد وفرش المساجد ونقص الأئمة والخطباء ومقيمي الشعائر والعاملين بالمساجد وتحسين أحوالهم المعيشية.

وعن إغلاق المساجد، قال وزير الأوقاف إن إجمالي عدد المساجد على مستوى الجمهورية يبلغ 153 ألف مسجد وزاوية، وهناك مساجد وزوايا بنيت في ظروف معينه وبامكانيات متواضعة ومساجد كثيره تصدعت وتم إغلاقها بتقارير هندسية، مشيرًا إلى أن عدد المساجد المغلقة أقل من 1200 مسجد على مستوى الجمهورية ولدينا خطة من خلال تصنيف دقيق لإدراج موازنتها أو بمشاركة المجتمع المدني لتطويرها وافتتاحها مرة أخرى.

وكشف عن أن هناك 7 آلاف مقرأة أسبوعيًا على مستوى المساجد، وقال إن عدد الأئمة الذين صاروا في طريق البحث العلمي بلغ 7 آلاف إمام منهم 700 إمام حصل على الدكتوراة و1200 إمام حصل على الماجيستير و3500 إمام على دبلومة في الدراسات العليا، مشيرًا إلى أن هناك حافز إضافي يصل إلى ألف جنيه للحاصلين على الدكتوراة.

وعن تحسين أحوال الأئمة، قال إن في 2014 كان ما يتقاضاه الإمام 1417 جنيهًا والآن بداية التعيين 9150 جنيهًا وبعد الاستقطاعات تصل إلى 7123 جنيهًا وهذا مقبول في ظل الظروف الحالية ونسعي لتحسينه، ومن يحمل الدكتوراه يحصل على 11550 جنيهًا وبعد الاستقطاعات يصل إلى 8767 جنيهًا.

وقال إنه بالنسبة للخطباء كان أستاذ الجامعة يحصل على 75 جنيهًا في الخطبة والآن يحصل على 400 جنيه، والمؤهل العالي كان يحصل على 40 جنيهًا في الخطبة والآن يحصل على 260 جنيهًا.

وعن هيئة الأوقاف، قال الدكتور محمد مختار جمعة إن أصول الأوقاف عظيمة ولكننا مكبلين ببعض القوانين وخاصة قوانين الإيجار القديم، خاصة أن معظم ثرواتنا العقارية من أعيان الوقف تخضع لقانون الإيجار القديم، وطالب بضرورة إجراء تعديل تشريعي يجعل أعيان الوقف بالقيمة السوقية الحقيقية، وتعظيم قيمتها.

أعلن الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، أن الوزارة تتبع سياسة جديدة في تعيين الأئمة والعمال، وذلك من خلال التنسيق مع الجهاز المركزي للتظيم والإدارة.



وقال "جمعة" إن الفترة الأخيرة، شهدت تعيين ألف عامل، وأن قبل 30 يوينو المقبل، سيتم تعيين ألف عامل آخرين، بعد اكتمال الإجراءات اللازمة.



وبشأن رواتب الأئمة، استعرض الوزير حجم الزيادات التي شهدتها رواتب الأئمة خلال الفترة الأخيرة، مشيرًا إلى أن هناك تدرج فى الرواتب بين الأئمة بسبب حصولهم على الدرجات العلمية، حيث يصل راتب الإمام الحاصل على الدكتوراه إلأى أكثر من 11 ألف جنيه، بينما لايقل راتب الإمام عن 9 آلاف جنيه.



وحول مقابل الخطابة بالمكافأة، أوضح الوزير، أنه ارتفع من 40 جنيهًا إلى 260 جنيهًا.

وحول انتقادات النواب بأسعارالاستبدال، قال الوزير، إن الوزراة تلتزم بالقيمة السعرية العادلة، مع التأكيد على أن حق الوقف لايسقط بالتقادم.



وحول التشابكات بين الإصلاح الزراعي والأوقاف، قال الوزير: نقلنا 21 ألف فدان من الإصلاح للأوقاف.