الإثنين 27 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

جامعة قناة السويس تحصد 6 جوائز بمهرجان "إبداع" في نسخته ال12

جانب من التكريم
جانب من التكريم

هنأ الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس، الطلاب الفائزين بجوائز مهرجان إبداع في دورته الـ 12، مشيرًا إلى أن الجامعة تُقدم كل الدعم لجميع الطلاب المتميزين والموهوبين في مختلف المجالات والأنشطة الطلابية، متمنيًا للطلاب مزيدا من الإبداع والتفوق بكافة الأنشطة الطلابية.

تفاصيل حصد 6 جوائز بالمهرجان

وتابع "مندور" مُعلنًا أن طلاب جامعة قناة السويس استطاعوا حصد 6 مراكز متقدمة في جائزة إبداع في دورتها الـ 12، مما يُؤكد أن الجامعة تذخر بالطاقات الإبداعية المتميزة، موضحًا أن مسابقة إبداع من أهم المسابقات التي تشمل المجالات الأدبية والعلمية والفنية لطلاب الجامعات والمعاهد العليا والأكاديميات الحكومية والخاصة، والتي يرعاها فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، ونظمتها وزارة الشباب والرياضة مُمثله في الإدارة المركزية لتنمية الشباب «الإدارة العامة للبرامج الثقافية والفنية».

ومن جانبه، أشار الدكتور محمد عبد النعيم نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب أن مهرجان "إبداع" أحد أهم المسابقات المعنية باكتشاف الموهوبين كافة المجالات، مقدمًا شكره لمنسق عام الأنشطة الطلابية ومنسقي الأنشطة بالكليات والإدارة العامة رعاية الشباب، وإدارات رعاية الشباب بالكليات على جهودهم المتواصلة مع الطلاب.

وحرص الدكتور محمد عبد النعيم على التواجد بحفل توزيع الجوائز،  والذي عُقد أمس الأحد الموافق 26 مايو في قاعة المؤتمرات الكبرى بجامعة القاهرة، بحضور الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة.

أسماء الطلاب الفائزين 

والطلاب الفائزين في المهرجان هم:

الطالبة مريم جلال السعيد محمد في مجال التأليف المسرحي، الطالب محمد عوني محمد المصيلحي في مجال الشعر العامي، الطالب محمد عيد بدوي في مجال الغناء الفردي، كما حصل كل من الطالب يوسف إبراهيم أحمد، والطالبة نشوى أحمد على محمد، والطالب محمد حاتم محمد أحمد، الطالبة أمنية أحمد علي فريق الابتكارات العلمية على المركز الثاني في مسابقة "الابتكارات الهندسية".

فيما حصد الفريق المشارك في مجال الغناء الجماعي على المركز الثالث، وحصل الفريق المشارك في مجال الفنون الشعبية "جماعي" على جائزة خاصة من المهرجان.

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