الإثنين 27 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

القوى الناعمة تعلن تضامنها مع الشعب الفلسطيني ضد محرقة رفح

محرقة رفح الفلسطينية
محرقة رفح الفلسطينية

تضامن عدد من الفنانين، عبر صفحاتهم على مواقع السوشيال ميديا، مع الشعب الفلسطيني المحاصر في قطاع غزة ورفح الفلسطينية ضد المحرقة التي تعرضوا لها في ساعة متأخرة من مساء أمس الأحد، ما خلف مشاهد مروعة من الشهداء واحتراق مخيمات النازحين في هذه المنطقة المكتظة بهم. 

محمد سلام:"إن ربك لبالمرصاد"

وتصدر قائمة الفنانين المتضامنين مع الشعب الفلسطيني، الفنان محمد سلام، الذي كتب عبر عبر خاصية ستورى على حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، وقال:"إن ربك لبالمرصاد".

ياسمين عبدالعزيز توثق المجازر

أما الفنانة ياسمين عبدالعزيز، فاختارت أن تنشر عبر صفحتها الرسمية وبالتحديد خاصة القصص القصيرة، مقاطع فيديو توثق بها المجازر التي ارتكبها جيش الاحتلال ضد المدنين العُزل والأطفال الأبرياء في مدينة رفح الفلسطينية، وقطاع غزة، مُرفقة ما نشرته بتعليق قائلة:"حسبي الله ونعم الوكيل".

محمد رمضان يتضامن  بمقولة لـ"نيلسون مانديلا"

وسلك الفنان محمد رمضان طريقة مختلفة لإعلان تضامنه مع فسلطين من خلال وماقف السياسي الإفريقي البارز، نيلسون مانديلا، حيث نشر "رمضان" عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي، انستجرام، مقولة لـ"نيلسون مانديلا" تقول:"نعلم جيدًا أن حريتنا تبقى ناقصة بدون نَيّل الفلسطينيين حريتهم"، وأرفق المقولة بصورة أخرى لـ"تيشيرت" يرتديه مطبوع عليه وجه "مانديلًا" تعبيرًا لإيمانه بأفكار السياسي العالمي.

جيش الاحتلال يعترف بمجازره في رفح

 

وكان اعترف جيش الاحتلال الإسرائيلي، بشنه هجوما على غرب رفح الفلسطينية خلال الساعات الماضية، ما خلف مشاهد مروعة من الشهداء واحتراق مخيمات النازحين في هذه المنطقة المكتظة بهم. 

وزعم المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، في بيان، أن الطائرات هاجمت مجمعا لحركة حماس في رفح الفلسطينية كان يمكث فيه كبار مسئولي الحركة.

وأقر جيش الاحتلال أن الهجوم خلف حرائقا في مخيمات النازحين، وسقوط عدد من الأفراد المدنيين، زاعما أن العملية قيد المراجعة.

 

غزة محمد رمضان ياسمين عبدالعزيز الفنان محمد سلام فلسطين رفح

مواد متعلقة

مراسل القاهرة الإخبارية: الطائرات الإسرائيلية تنفذ أحزمة نارية على رفح الفلسطينية

معظمهم من النساء والأطفال.. "الصحة الفلسطينية": 45 شهيدًا بمجزرة رفح الفلسطينية

فاينانشيال تايمز: الغارات الإسرائيلية على خيام رفح قتلت العشرات.. واستهدفت المناطق الآمنة

كاتب صحفى: مجزرة ومحرقة رفح الفلسطينية تؤكدان عدم اكتراث إسرائيل بأى مقررات دولية

الأكثر قراءة

جوزيب بوريل: لا مكان آمنًا فى قطاع غزة.. ولا بد من وقف الحرب

برقم الجلوس.. رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادى 2024 الترم الثانى بجميع المحافظات

رابط نتيجة الصف الثاني الثانوي محافظة الشرقية 2024 الترم الثاني برقم الجلوس

مصدر يكشف سبب تجاهل حسام حسن لـ"كهربا" وعمر كمال من قائمة المنتخب

5 حالات لاستبعاد الطلبات.. آخر التطورات بشأن مسابقة معلم مساعد مادة

رابط نتيجة الصف الأول الثانوي 2024 الترم الثاني برقم الجلوس

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نرمين يسر

هامثل مع فاتن حمامة ورشدى أباظة بحالهم

لواء.حمدى البطران

قواتنا المسلحة.. أمل مصر

علي سعدة

الاعلام ودوره المأمول.. رؤية الرئيس السيسي

محمود خليل

صريخ أهل البيت

ماجد حبته

مصر والعرب.. ويوم إفريقيا

لواء.حمدى البطران

عتاب الرئيس

عبد الرحيم طايع

عن المعارضة والأهلى والزمالك وحديث "كبير البلد"

محاسن السنوسي

المعلومة من حق الجميع.. المواطن يسأل وعلى الحكومة أن تجيب

صور

ليلة موسيقية ساحرة مع عمر خيرت فى قصر عابدين (صور)

مشاركة بنك الطعام في توفير أضاحي العيد للمحتاجين (صور)

أصوات السلام.. حوار الطبول فى صور

محطة تل أبيب

المزيد

بريطانيا تدعو لاتفاق بشأن المحتجزين لإنهاء حرب غزة

"محرقة الخيام".. انتفاضة عربية ودولية ضد مجازر الاحتلال الإسرائيلي في رفح الفلسطينية

ماكرون يعرب عن غضبه من غارات إسرائيل على مخيم النازحين برفح