القوى الناعمة تعلن تضامنها مع الشعب الفلسطيني ضد محرقة رفح

تضامن عدد من الفنانين، عبر صفحاتهم على مواقع السوشيال ميديا، مع الشعب الفلسطيني المحاصر في قطاع غزة ورفح الفلسطينية ضد المحرقة التي تعرضوا لها في ساعة متأخرة من مساء أمس الأحد، ما خلف مشاهد مروعة من الشهداء واحتراق مخيمات النازحين في هذه المنطقة المكتظة بهم.

محمد سلام:"إن ربك لبالمرصاد"

وتصدر قائمة الفنانين المتضامنين مع الشعب الفلسطيني، الفنان محمد سلام، الذي كتب عبر عبر خاصية ستورى على حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، وقال:"إن ربك لبالمرصاد".

ياسمين عبدالعزيز توثق المجازر

أما الفنانة ياسمين عبدالعزيز، فاختارت أن تنشر عبر صفحتها الرسمية وبالتحديد خاصة القصص القصيرة، مقاطع فيديو توثق بها المجازر التي ارتكبها جيش الاحتلال ضد المدنين العُزل والأطفال الأبرياء في مدينة رفح الفلسطينية، وقطاع غزة، مُرفقة ما نشرته بتعليق قائلة:"حسبي الله ونعم الوكيل".

محمد رمضان يتضامن بمقولة لـ"نيلسون مانديلا"

وسلك الفنان محمد رمضان طريقة مختلفة لإعلان تضامنه مع فسلطين من خلال وماقف السياسي الإفريقي البارز، نيلسون مانديلا، حيث نشر "رمضان" عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي، انستجرام، مقولة لـ"نيلسون مانديلا" تقول:"نعلم جيدًا أن حريتنا تبقى ناقصة بدون نَيّل الفلسطينيين حريتهم"، وأرفق المقولة بصورة أخرى لـ"تيشيرت" يرتديه مطبوع عليه وجه "مانديلًا" تعبيرًا لإيمانه بأفكار السياسي العالمي.

جيش الاحتلال يعترف بمجازره في رفح

وكان اعترف جيش الاحتلال الإسرائيلي، بشنه هجوما على غرب رفح الفلسطينية خلال الساعات الماضية، ما خلف مشاهد مروعة من الشهداء واحتراق مخيمات النازحين في هذه المنطقة المكتظة بهم.

وزعم المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، في بيان، أن الطائرات هاجمت مجمعا لحركة حماس في رفح الفلسطينية كان يمكث فيه كبار مسئولي الحركة.

وأقر جيش الاحتلال أن الهجوم خلف حرائقا في مخيمات النازحين، وسقوط عدد من الأفراد المدنيين، زاعما أن العملية قيد المراجعة.