الإثنين 27 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

هيثم شعبان يكشف سبب طفرة الكرخ.. وجديد إيقاف صالح جمعة

صالح جمعة
صالح جمعة

أعرب هيثم شعبان المدير الفني لفريق الكرخ العراقي، عن سعادته الكبيرة بالفوز الذي حققه في الجولة الماضية من مسابقة الدوري، بعد أن انتصر على فريق نفط الوسط بهدفين مقابل هدف، لحساب الجولة الحادية والثلاثين.

ورفع الفوز رصيد الكرخ إلى النقطة الثلاثين، ليصل إلى المركز الخامس عشر، بالتساوي في عدد النقاط مع فريق كربلاء، ويبتعد عن ثلاثي الهبوط بثماني نقاط لأول مرة للكرخ هذا الموسم. 

وقال شعبان إن الفريق يسير بخطى ثابتة، رغم الغيابات الدائمة التي يتعرض لها والتي وصلت إلى عشرة لاعبين في بعض المباريات، ولم تكتمل الصفوف إلا في مباراتين فقط".

وأضاف:" هناك ٣ عناصر أساسية تعرضوا لإصابة الرباط الصليبي، بالإضافة لغياب صالح جمعة، ولولا تلك الغيابات لأصبح الفريق في مرتبة أفضل تمامًا، ورغم ذلك لم يتأثر الأداء الجماعي للفريق في أي مباراة".

وعاد شعبان ليؤكد أن كل ذلك جاء في ظل صعوبة المنافسة في الدوري العراقي، لتقارب المستويات بين كافة الفرق، وتحدي بقاء الكرخ في الدوري ليس سهلًا، وكان يعلم صعوبة المهمة من البداية لكنه وافق عليها على الرغم من احتلال الفريق المركز الثامن عشر في هذا التوقيت.

وأشاد المدرب المصري بالروح القتالية العالية التي يتمتع بها لاعبيه في المباريات، مشددا على أنه بذل مجهودًا كبيرًا مع اللاعبين على الصعيد الفني والبدني والنفسي، وأحدث طفرة كبيرة في الشقين الدفاعي والهجومي للفريق. 

وعن موقف صالح جمعه لاعب الكرخ من الإيقاف أوضح شعبان:" اللاعب ذهب إلى اتحاد الكرة العراقي، وتحدث مع الحكم وأوضح له سبب الأزمة".

وأختتم قائلا:" صالح جمعة اعتذر له عن سوء التفاهم الذي تسبّب في إيقافه ستة أشهر، ولازلنا ننتظر نتيجة الإلتماس الذي تقدمنا به على العقوبة".

هيثم شعبان الكرخ العراقي صالح جمعة الدوري العراقي إيقاف صالح جمعة

مواد متعلقة

أول تعليق من صالح جمعة بعد إيقافه 6 أشهر فى الدورى العراقى

إيقاف صالح جمعة 6 أشهر فى الدورى العراقى

هيثم شعبان: مباراة نفط البصرة البداية الحقيقية لعودة صالح جمعة

رسميًا.. الكرخ العراقي يتعاقد مع صالح جمعة قبل غلق باب القيد

الأكثر قراءة

جوزيب بوريل: لا مكان آمنًا فى قطاع غزة.. ولا بد من وقف الحرب

برقم الجلوس.. رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادى 2024 الترم الثانى بجميع المحافظات

رابط نتيجة الصف الثاني الثانوي محافظة الشرقية 2024 الترم الثاني برقم الجلوس

مصدر يكشف سبب تجاهل حسام حسن لـ"كهربا" وعمر كمال من قائمة المنتخب

5 حالات لاستبعاد الطلبات.. آخر التطورات بشأن مسابقة معلم مساعد مادة

رابط نتيجة الصف الأول الثانوي 2024 الترم الثاني برقم الجلوس

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نرمين يسر

هامثل مع فاتن حمامة ورشدى أباظة بحالهم

لواء.حمدى البطران

قواتنا المسلحة.. أمل مصر

علي سعدة

الاعلام ودوره المأمول.. رؤية الرئيس السيسي

محمود خليل

صريخ أهل البيت

ماجد حبته

مصر والعرب.. ويوم إفريقيا

لواء.حمدى البطران

عتاب الرئيس

عبد الرحيم طايع

عن المعارضة والأهلى والزمالك وحديث "كبير البلد"

محاسن السنوسي

المعلومة من حق الجميع.. المواطن يسأل وعلى الحكومة أن تجيب

صور

ليلة موسيقية ساحرة مع عمر خيرت فى قصر عابدين (صور)

مشاركة بنك الطعام في توفير أضاحي العيد للمحتاجين (صور)

أصوات السلام.. حوار الطبول فى صور

محطة تل أبيب

المزيد

بريطانيا تدعو لاتفاق بشأن المحتجزين لإنهاء حرب غزة

"محرقة الخيام".. انتفاضة عربية ودولية ضد مجازر الاحتلال الإسرائيلي في رفح الفلسطينية

ماكرون يعرب عن غضبه من غارات إسرائيل على مخيم النازحين برفح