الإثنين 27 مايو 2024
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استجابة لشكاوى المواطنين..

رفع إشغالات المقاهي والأكشاك بجوار نادي الترسانة وإمبابة في الجيزة

محافظ الجيزة
محافظ الجيزة

تلقت الصفحة الرسمية لمحافظة الجيزة شكاوى عدد من المواطنين بشأن تضررهم من المقاهي الكائنة بالقرب من سور نادي الترسانة لقيامهم بإشغال الطريق العام وكذا وجود كشك مخالف بشارع البوهي بإمباب ووجود حواجز حديدية بشارع رفح بالطالبية تعيق حركة الطريق. 

وكلَّف اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، رؤساء الأحياء المعنية بسرعة التعامل مع الشكاوى الواردة. 

وشنَّ حي العجوزة بالتنسيق مع شرطة المرافق، حملة مُكبرة على المقاهي محل الشكوى تم خلالها غلق المقاهي المخالفة ورفع الكراسي والترابيزات الموجودة بنهر الطريق وإيداعها بمخازن الحي وذلك لاشغال الطريق العام وما تسببه من تعطيل الحركة المرورية وسير المواطنين.

وأزال حي إمبابة كشك مخالف غير مرخص بشارع البوهي لتعديه على أرصفة المُشاة وإعاقة حركة المواطنين. 

واستجاب حي الطالبية للشكاوى الواردة من المواطنين لتضرره من وجود حواجز حديدية بشارع رفح بمنطقة اسبابتس بترسا، ما تتسبب في إعاقة دخول السيارات بالشارع، حيث تم إزالة الحواجز الحديدية الموجودة بالشارع بالكامل وتمهيد الطريق. 

وشدد اللواء أحمد راشد، على تكثيف الحملات؛ للتصدي للإشغالات وضبط المخالفات مع المتابعة الدورية لعدم السماح بعودتها مجددًا.

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