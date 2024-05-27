وحدة مكافحة العدوي بطب سوهاج تنظم دوره تدريبية للأطباء والتمريض



نظمت وحدة مكافحة العدوي بكلية الطب البشري بجامعة سوهاج دورة تدريبية عن "كيفيه وطرق الترصد الوبائي " والتي استهدفت الأطباء وحكيمات التمريض بالمستشفى الجامعي.

وقال الدكتور حسان النعماني رئيس الجامعة، إن هذه الدوره ضمن سلسلة الدورات التي سوف يتم تنظيمها في إطار تفعيل منظومة الترصد الوبائي بمسشفيات سوهاج الجامعية، والذي يهدف الي جمع المعطيات المتعلقة بالصحة والمخاطر، وتحليلها وتفسيرها، ثم التنبؤ والإستجابة لتحقيق وقاية ومكافحة للأمراض من خلال وضع قواعد ومعايير وإرشادات وأدوات للصحة العامة.

وأوضح الدكتور مجدي القاضي عميد كلية الطب البشري، أن الدوره التدريبية استهدفت الحكيمات والاطباء بالاقسام المعنية بالمستشفى الجامعي لتفعيل الترصد، لتدريبهم واكتسابهم المعرفة والمهارات التي تساعد علي تأهيلهم للعمل في المستشفيات الجامعية في مجال الترصد الوبائي.

وتابعت الدكتورة أسماء محمد جودة، مدير وحدة مكافحة العدوي بالمستشفيات الجامعية أن الدورة التدريبية استمرت على مدار يومين، وحاضر فيها الدكتورة هبة صلاح مسئوله الترصد بمديرية الصحة، كما شارك فيها عدد من الحكيمات والأطباء بأقسام العصبية، الأطفال، الباطنة، الروماتيزم والعظام، حيث تناولت الدورة التدريبية مناقشة أنواع الأمراض المعدية وكيفية التسجيل بدفتر الترصد.

كما أعلن الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج عن فوز فريق كلية التكنولوجيا والتعليم بجامعة سوهاج ضمن اول عشر مراكز علي مستوى الجمهورية في الهاكثون الثالث للحلول الذكية لتحديات الطاقة الجديدة والمتجددة، والذي اقيم تحت رعاية الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي واطلقه معهد بحوث الإلكترونيات ومدينة العلوم والتكنولوجيا لأبحاث وصناعة الإلكترونيات بالتعاون مع اكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا.

وهنأ الدكتور حسان النعماني الفريق الفائز مؤكدًا علي حرص الجامعة علي دعم وتشجيع أبنائها الطلاب المبتكرين والمبدعين، والمشاركة في تلك الفعاليات التي تنمي قدراتهم الابداعية، حيث هدفت فعاليات الهاكثون الي تشجيع الإبتكار وتطوير الحلول التقنية المستدامة والفعالة في هذا المجال الهام للوصول لحلول ذكية ابتكارية للطاقة الجديدة والمتجددة تساهم في تحقيق التنمية المُستدامة لمصر.