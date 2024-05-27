قتلها بمفتاح إنجليزي.. الإعدام شنقًا لمتهم بإنهاء حياة مسنة في البساتين

قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار حمدى السيد الشنوفى، الإعدام شنقا، لمتهم بقتل مسنة في منطقة البساتين.

وكانت النيابة العامة أحالت "محمد. س" 40 سنة، عامل، إلى محكمة الجنايات بعد أن وجهت له تهمة قتل المجني عليها "سلوى. ظ" 60 سنة، عمدًا مع سبق الإصرار.

ونص أمر الإحالة على أن المتهم في يوم 9 إبريل 2023، قتل المجني عليها عمدًا مع سبق الإصرار بأن عقد العزم على قتلها وأعد لذلك أداة مفتاح إنجليزي، ثم ذهب إلى مسكنها وما أن ظفر بها حتى انهال عليها ضربًا على رأسها بتلك الأداة، واستل سلاحًا أبيض «سكين» متعديًا عليها به قاصدا قتلها فأحدث إصابات أودت بحياتها، واقترن بذلك بجناية أخرى وهى أنه فى ذات الزمان والمكان أحرز بقصد التعاطي مخدر «الترامادول».

كما ذكر أمر الإحالة ارتباط الجناية بجنحة سرقة هي أن المتهم بذات الزمان والمكان سرق مبلغا ماليا من المجنى عليها وكان القصد من ارتكاب جناية القتل السرقة.

وقال شاهد الإثبات الأول في التحقيقات إنه تنامى إلى مسامعه صوت استغاثة من مسكن المجنى عليها فتوجه إلى مسكن الأخيرة فوجد باب المسكن مغلقا وبالطرق عليه لم يستجب أحد فتوجه إلى سطح العقار محاولا الدلوف منه للعقار من خلال إحدى النوافذ إلا إنه لم يتمكن فحضر أحد الجيران وتمكنا من فتح الباب، وأبصر المجني عليها مسجاة على ظهرها بها إصابات ومحاطة بالدماء.

وكشفت التحريات أن المتهم كان يمر بضائقة مالية واختمرت في ذهنه فكرة سرقة المجني عليها وقتلها حتى لا يكتشف أمره، فأعد أداة مفتاح انجليزي أخفاه بطيات ملابسه وتوجه إلى مسكن المجنى عليها وطلب منها الدلوف إلى دورة مياه مسكنها فغافلها وانهال عليها بالأداة محدثًا إصابتها واستل سكينا وتعدى عليها بالضرب حتى تيقن من وفاتها وسرقة مبلغ مالي كان بحافظتها الخاصة، وتمكن من الهرب وتم ضبطه وبحوزته المبلغ المالي واعترف بارتكاب الجريمة.