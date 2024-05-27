بوابة الأزهر الإلكترونية أرقام الجلوس 2024 الثانوية الأزهرية

زاد البحث عن بوابة الأزهر الإلكترونية أرقام الجلوس 2024 وذلك مع اقتراب امتحانات نهاية العام الحالي 2023-2024 لطلاب الشعبتين العلمية والأدبية لمرحلة الثانوية العامة بالتعليم الأزهري والتي تنطلق في بداية شهر يونيو المقبل 2024 وفقا للجدول المنظم لسير الامتحانات والذي أعلن عنه قطاع المعاهد الأزهرية.

بوابة الأزهر الإلكترونية أرقام الجلوس 2024

يتم تفعيل بوابة الأزهر الإلكترونية أرقام الجلوس 2024 حيث يمكن لكل طالب من طلاب الصف الثالث الثانوي الأزهري معرفة مكان تواجده في اللجنة الامتحانية وفقا لشعبته الدراسية للعام الدراسي الحالي 2023-2024، وذلك من خلال هذا الرابط (من هنا) ويتم وضع أرقام الجلوس وفقا للشعبة الدراسية والمواد التي يدرسها كل طالب والمسجلة في استمارة الامتحانات الخاصة به.

ويدخل الطالب كلمة السر الخاصة به والتي حصل عليها من المعهد الأزهري المقيد به ورقم بطاقة الرقم القومي المكون من 14 رقم في الخانات المخصصة لذلك للحصول على مكان تواجده في اللجنة الامتحانية.

توزيع درجات الثانوية الأزهرية 2024

جاء توزيع درجات الثانوية الأزهرية 2024 كما يلي:-

توزيع درجات مادة القرآن الكريم 40 درجة.

توزيع درجات مادة الفقة 40 درجة.

توزيع درجات مادة التفسير 40 درجة.

توزيع درجات مادة التوحيد 40 درجة.

توزيع درجات مادة الحديث 50 درجة.

توزيع درجات مادة الصرف 40 درجة.

توزيع درجات مادة البلاغة 40 درجة.

توزيع درجات مادة النحو 40 درجة.

توزيع درجات مادة الأدب والنصوص والمطالعة 40 درجة.

توزيع درجات مادة الرياضيات التطبيقية 30 درجة (الاستاتيكا 15 درجة، الديناميكا 15 درجة).

توزيع درجات مادة اللغة الأجنبية 40 درجة.

توزيع درجات مادة الكيمياء 60 درجة.

توزيع درجات مادة الهندسة الفراغية والجبر15 درجة.

توزيع درجات مادة التفاضل والتكامل 15 درجة.

توزيع درجات مادة الأحياء 60 درجة.

توزيع درجات مادة الفيزياء 60 درجة.

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رابط الاستعلام عن أرقام جلوس طلاب الثانوية العامة 2024